Янукович прервал свой визит в Японию из-за ситуации в Макеевке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил сократить свой визит в Японию в связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за взрывов в г. Макеевка Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По возвращении в Киев В.ЯНУКОВИЧ проведет совещание с руководителями силовых ведомств.

Президент Украины поручил правоохранительным органам принять соответствующие меры безопасности во всех регионах Украины для защиты наших сограждан, ввести усиленный вариант несения службы правоохранителями.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.