Главное на 20 января (вечер)

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало очередной ежегодный отчет с прогнозами по кредитоспособности, в котором говорится, что прогноз по нефтегазовым компаниям России и СНГ является стабильным.

Об этом сказано в сообщении Fitch Ratings, переданном агентству УНИАН.

В сообщении отмечается, что стабильный прогноз по нефтегазовому сектору указанного региона отражает мнение Fitch о том, что основные рейтингуемые нефтегазовые компании в России и СНГ сохранят уровни добычи и финансовые показатели, а также будут иметь достаточный запас прочности и возможности по привлечению долга для финансирования своих значительных программ капвложений. Благоприятным фактором для рейтингов большинства нефтегазовых компаний России и СНГ является подразумеваемая государственная поддержка, и их рейтинги увязаны с суверенным рейтингом.

Мировой спрос на энергоносители останется высоким в 2011 г. Fitch ожидает, что производство углеводородов в России и СНГ в целом будет демонстрировать рост на уровне низких однозначных чисел за счет сохранения уровней добычи на зрелых месторождениях (brownfield) в сочетании с увеличением добычи на новых месторождениях (greenfield) в Восточной Сибири и на каспийском шельфе.

Прогнозируется повышение цен на газ на внутреннем рынке примерно на 15% в 2011 г. в целях достижения паритета по цене нэтбэк с Европой к 2014 г. Российские интегрированные нефтяные компании ускоряют реализацию планов по развитию бизнеса в сегменте попутного газа, что в долгосрочной перспективе должно благоприятно сказаться на их рейтингах.

Большинство нефтегазовых компаний России и СНГ, рейтингуемых Fitch, достигли прогресса по своим капиталоемким проектам в области разведки и добычи, которые относятся главным образом к поддержанию добычи на зрелых месторождениях и вводе в эксплуатацию новых месторождений на отдаленных территориях с неразвитой инфраструктурой и суровыми климатическими условиями. Они также продолжают модернизировать свои активы в области переработки и сбыта и инвестируют в дистрибуцию и расширение за рубежом.

Fitch ожидает, что российские нефтяные компании будут поддерживать совокупный валовой скорректированный долг на уровне около 120 млрд. долл. и медианное отношение операционного денежного потока (CFO) к валовому скорректированному долгу в 60%. Медианное отношение операционного денежного потока к капиталовложениям должно остаться на уровне около 1,2x в 2011 г.

Налогообложение нефтегазовых компаний останется основным источником доходов российского государства в обозримом будущем. Fitch ожидает, что общая налоговая нагрузка по-прежнему будет высокой. В целом воздействие на рейтинги является нейтральным, поскольку вероятно предоставление новых налоговых льгот, которые уже длительное время лоббирует отрасль.

Fitch ожидает, что в 2011 г. казахстанские и азербайджанские нефтегазовые компании умеренно улучшат медианный показатель скорректированного левереджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) соответственно до 2,1x и 1,8x, в результате улучшения операционного денежного потока. Рейтинги нефтегазовых компаний СНГ принимают во внимание высокие показатели замещения запасов и кратности запасов у этих компаний, а также их сильные связи с государством.

В 2011 г. активность в области слияний и поглощений может во все большей степени наблюдаться у нефтегазовых компаний России и СНГ, которые продолжат осуществлять приобретения, как на развитых, так и на развивающихся рынках. По мере восстановления экономики, нефтегазовые компании России и СНГ могут во все большей степени быть заинтересованными в улучшении своих рыночных позиций. Fitch ожидает повышения активности в области слияний и поглощений на фоне того, как в 2011 г. нефтегазовые компании России и СНГ будут выборочно использовать возможности для расширения своего бизнеса или для увеличения доли рынка и будут на равных конкурировать с сопоставимыми компаниями с развитых рынков.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ определил 2011 год как принципиальный в реформировании страны, сказал журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, в 2010 году были заложены основы экономической стабильности, которые открывают возможности для экономических реформ, в частности - для системы внедрения таких реформ. Определено 21 направление реформирования в сферах энергетики, угольной промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, науки и образования. Продвижение по этим направлениям будет служить критериями успеха реформ в Украине до конца 2011 года, отметил С.ЛЕВОЧКИН.

Схема внедрения таких реформ, отметил он, эффективно использовалась в некоторых странах Европейского Союза, а также в Казахстане.

Глава Администрации напомнил, что Президент Украины создал Совет по экономическому реформированию, в который входят высшие должностные лица страны и специалисты.

Еще одним приоритетом деятельности Президента, отметил С.ЛЕВОЧКИН, является развитие демократии в Украине – “чтобы не подвергать ревизии, а развивать достижения демократии”. В частности, Президент положительно оценил принятие закона о публичной информации, сказал глава АП.

Президент, по словам С.ЛЕВОЧКИНА, также уделяет большое внимание “реформе справедливости”, то есть судебной ветви власти и уголовной юстиции. С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что в Венецианскую комиссию направлен законопроект относительно реформ в этой области.

Кабинет министров Украины своим распоряжением от 19 января 2011 года №29-р одобрил концепцию усовершенствования оплаты труда работникам бюджетной сферы. Текст официального документа размещен на правительственном сайте.

Концепцию предусматривается реализовать в течение 5 лет. «Концепция реализовывается за счет средств государственного и местных бюджетов. Объемы финансирования уточняются ежегодно с учетом реальных возможностей государственного бюджета», - отмечается в документе.

Правительственная концепция предусматривает решение ряда проблем оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, на сегодня зарплата растет в результате введения дополнительных видов выплат, что приводит к разбалансированию ее структуры. Сверхтарифная часть заработной платы отдельных категорий работников значительно превышает ее тарифную часть, а должностные оклады не выполняют основную функцию оценки результатов труда. Кроме того, уровень заработной платы и междолжностные соотношения в оплате труда не обеспечивают надлежащей мотивации.

С целью решения данных проблем предусматривается ввести поэтапное повышение зарплаты работников отдельных отраслей бюджетной сферы, оплата труда которых осуществляется на основе единой тарифной сетки в таких отраслях, как образование, здравоохранение, культура и спорт; ввести определение на основе усовершенствованной единой тарифной сетки размеров должностных окладов работникам бюджетной сферы в зависимости от их квалификации, сложности выполняемых работ и условий труда и т.д.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) пересмотрела тарифы ОАО «Киевводоканал» и еще 38 коммунальных водоснабжающих компаний, отпускаемых для бытовых абонентов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на сегодняшнем заседании.

В частности, с 1 февраля тариф «Киевводоканала» на холодное водоснабжение вырастет на 11% до 1,41 грн. (без НДС), тариф на водоотведение вырастет на 9,6% до 1,09 грн. с НДС.

Комиссия также пересмотрела тарифы еще 38 горводоканалов, ранее являвшихся лицензиатами Министерства жилищно-коммунального хозяйства. В частности, утверждены тарифы водоканалов Харькова, Львова, Одессы, Хмельницкого и других городов.

При пересмотре тарифов регулятор принимал во внимание расчеты, предоставленные самими водоснабжающими компаниями. Кроме того, в тарифе учтен рост стоимости электроэнергии с момента последнего пересмотра тарифа конкретного водоканала до января текущего года.

Новые тарифы компаний вступят в силу с 1 февраля.

Предприниматели готовят альтернативный правительственному проект закона об упрощенной системе налогообложения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила председатель ОО «Всеукраинское объединение малого и среднего бизнеса «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Мы сегодня идем двумя путями. С одной стороны, это участие в обсуждении и подготовке проекта (закона – УНИАН), который готовит Кабинет министров, и участие в подготовке в Верховной Раде изменений к Налоговому кодексу. Вторая часть – мы пошли своим путем – мы сейчас готовим свою редакцию упрощенной системы, которую мы видим, в первую очередь, для сохранения малого бизнеса», - отметила она.

О.ПРОДАН также сообщила, что данным законопроектом будет предусмотрено вступление его в силу не ранее, чем с 1 января 2012 года. Кроме того, она отметила, что действующим налоговым законодательством не предусматривается отмена упрощенной системы налогообложения ни в текущем году, ни в следующем году.

По словам председателя Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Леонида КОЗАЧЕНКО, правительственный проект закона об упрощенной системе налогообложения может быть представлен в конце февраля 2011 года.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил сократить свой визит в Японию в связи со сложной ситуацией, сложившейся из-за взрывов в г. Макеевка Донецкой области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

По возвращении в Киев В.ЯНУКОВИЧ проведет совещание с руководителями силовых ведомств.

Президент Украины поручил правоохранительным органам принять соответствующие меры безопасности во всех регионах Украины для защиты наших сограждан, ввести усиленный вариант несения службы правоохранителями.

(УНИАН)