Глава Минздрава Крыма подал в отставку

Министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в Симферополе сообщил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Сергей ДОНИЧ написал заявление по собственному желанию. Насколько мне известно, он будет работать главным врачом больницы имени Семашко. Это его желание, об этом мы с ним говорили еще до выборов», - сказал крымский премьер.

Глава Совмина Крыма планирует представить нового министра здравоохранения региона 31 января на заседании правительства автономии.

С.ДОНИЧ возглавлял минздрав Крыма с декабря 2002 года.