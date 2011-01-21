Обама будет баллотироваться на второй президентский срок

Президент США Барак ОБАМА намерен повторно баллотироваться в Президенты в 2012 году.

Об этом сказали в Администрации Президента США, подтвердив слухи о том, что штаб предвыборной кампании будет находиться в Чикаго, передает «Газета.Ru».

В скором времени старший советник Б.ОБАМЫ Дэвид АКСЕЛЬРОД, пресс-секретарь Роберт ГИББС и замначальника аппарата Белого дома Джим МЕССИНА отправятся в Чикаго для разработки плана предвыборных мероприятий.

Первые конкретные действия, в частности, начало сбора средств, запланированы на март-апрель.

В ближайшее время Б.ОБАМА подготовит все необходимые документы и направит их в федеральную избирательную комиссию. С этого момента подготовку к предвыборной кампании можно считать начавшейся, напомнили в Белом доме.