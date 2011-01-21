ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Из-за взрывов в Макеевке власть может ввести чрезвычайное положение в Украине», в котором пишет – профессор Захматов из "президентского вуза" считает, что из-за взрывов в Макеевке в Украине могут ввести чрезвычайное положение. Причиной такого шага он называет то, что взрывы произведены квалифицировано и с целью дестабилизировать ситуацию в стране…

http://delo.ua/ukraine/iz-za-vzryvov-v-makeevke-vlast-150576/

* * *

Также «Дело» публикует материал «Налоговый кодекс "добьет" рынок недвижимости», в котором пишет - независимый эксперт по недвижимости Ярослав Цуканов рассказал изданию, как отразиться на рынке недвижимости принятие Налогового кодекса…

http://delo.ua/ukraine/nalogovyj-kodeks-dobet-ryno-150574/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Николай Азаров объявил сбор» пишет – вчера премьер-министр Николай Азаров провел совещание по вопросам подготовки мероприятий по случаю 25-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. В Кабмине надеются, что в ходе конференции стран-доноров, намеченной на 19 апреля, удастся собрать на чернобыльские программы 740 млн евро. Одновременно с Украиной переговоры с вероятными донорами проводит Франция, нынешний председатель "восьмерки"…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570982

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «НКРС задумалась о плохом» пишет – в Украине вскоре появится возможность выбора сетей мобильных операторов в местах плохого приема сигнала. Правда, в проекте положения о национальном роуминге, который вчера утвердила Нацкомиссия по вопросам регулирования связи (НКРС), внедрение такой услуги указано как добровольное. Нацроуминг был актуален несколько лет назад, когда life:) и Beeline не имели 100% покрытия. Вновь услуга будет востребована, когда операторы начнут строительство 3G-сетей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570996

* * *

«Коммерсант-Украина» в публикации «Пенсию заговорили» пишет - работодатели вчера высказали основные замечания к пенсионной реформе. Их беспокоит отсутствие гарантий сохранности средств, вложенных во II уровень накопительной пенсионной системы, а также повышение пенсионного возраста, которое уменьшит возможности предприятий по обеспечению молодежи первым рабочим местом и увеличит безработицу. Депутаты парламента считают, что продление срока работы должно быть добровольным и компенсироваться ростом пенсии…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1570983

* * *

«Экономические известия» в публикации «Дороги проложат иностранцы» пишут - отечественный производитель дорожных машин констатирует отсутствие спроса на свою технику в Украине, строители дорог предпочитают ему импортеров…

http://finance.eizvestia.com/full/dorogi-prolozhat-inostrancy

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «В Украине собираются упростить оформление мелких ДТП и в то же время — усложнить жизнь страховым компаниям» пишут - уже через месяц парламент может принять законопроект №4652-д, предусматривающий внедрение в Украине так называемого европротокола, или процедуры прямого урегулирования убытков. По мнению участников страхового рынка, польза для ГАИ и водителей от введения данной процедуры будет обоюдной, а вот страховым компаниям есть чего опасаться…

http://finance.eizvestia.com/full/v-ukraine-sobirayutsya-uprostit-oformlenie-melkih-dtp-i-v-to-zhe-vremya-uslozhnit-zhizn-strahovym-kompaniyam

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Рыбные консервы: таблица сравнения по качеству» пишет – эксперты протестировали несколько марок пресервов: кто-то лишний консервант скрывает, а кто-то просто рыбы не докладывает…

http://mycityua.com/articles/goodies/2011/01/21/023924.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «Отдельный вагон обошелся Януковичу в 103 тысячи гривен» пишет - для поездки в Киото делегации президента купили примерно 60 мест в поезде...

http://www.segodnya.ua/news/14215000.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Кредитные союзы: легче «похоронить», чем урегулировать?» пишет - министр внутренних дел А.Могилев заявил, что МВД внесено «предложение наверх, чтобы кредитные союзы вообще похоронили». Но данная инициатива - не самый эффективный способ решения проблемы непрозрачности рынка кредитной кооперации, считают эксперты...

http://economics.unian.net/rus/detail/74723

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Мавзолей без Ленина» пишет – члены правящей партии снова предложили схоронить Владимира Ленина. Первым шагом к этому революционному решению может стать перенос части захоронений из Кремлевской стены…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253529/mavzolej_bez_lenina

* * *

Издание «Ведомости» в публикации «Корпорация «Суд» пишет – президент РФ Дмитрий Медведев раскритиковал судей за закрытость и взяточничество, пообещав новый виток реформы судебной системы. Первым шагом может быть частичное снятие с судей иммунитета от уголовного преследования…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253507/korporaciya_sud

* * *

Издание «Известия» в публикации «Инновации в деталях» пишет – переносные лаборатории, которые способны моментально находить яды в воздухе, программы по распознаванию речи, лекарство от рака, извлечение ценнейших металлов из тонн отходов - над превращением этих идей в деньги трудятся инноваторы, получившие статус участника проекта в "Сколково". Ученые и изобретатели рассказали "Известиям" о своих проектах…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150643/

(УНИАН)