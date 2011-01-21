Курс НБУ на 21.01.2011

Официальный курс НБУ на 21.01.11100 USD – 794.3500 (20 января – 794.4500)100 EUR – 1070.1483 (20 января – 1072.9842)10 RUR – 2.6554 (20 января – 2.6637) Учетные курсы банковских металлов 959XAU10Золото-108389.06 (20 января-109137.57)961 XAG 10 Серебро-2256.75 (20 января-2329.33)962XPT10Платина-144810.01(20 января-146655.47)964XPD10Палладий-64739.53 (20 января-65383.24)

Официальный курс НБУ на 21.01.11 100 USD – 794.3500 (20 января – 794.4500) 100 EUR – 1070.1483 (20 января – 1072.9842) 10 RUR – 2.6554 (20 января – 2.6637) Учетные курсы банковских металлов 959XAU10Золото-108389.06 (20 января-109137.57) 961 XAG 10 Серебро-2256.75 (20 января-2329.33) 962XPT10Платина-144810.01(20 января-146655.47) 964XPD10Палладий-64739.53 (20 января-65383.24)

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