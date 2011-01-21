Анонс на 21 января

* Круглый стол на тему: "Торговая политика Украины после вступления в ВТО - взаимодействие власти и бизнеса: возможности, проблемы и перспективы". Заседание состоится при поддержке Министерства экономического развития и торговли, юридических фирм "Василий Кисиль и Партнеры", "Сергей Козьяков и Партнеры" и газеты "Коммерсантъ-Украина".

* Мастер-класс при участии британской журналистки, Эммы Вандор, которая представит пути создания качественных материалов на социальную тематику. Эмма Вандор на протяжении 15 лет работала более чем в 20 странах мира для The Associated Press и Bloomberg.

* В медиа-холдинге «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги визита Виктора Януковича в Японию». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, заместитель ген.директора Центра Разумкова Валерий Чалый.

* Состоится брифинг, во время вручения письма представителей творческой интеллигенции, адресованного Президенту Украины, с требованиями остановить уничтожение исторического и культурного облика Киева. В брифинге примут участие писатели, художники, актеры.

* Состоится пресс-брифинг на тему «Украина-Турция: отношения в сфере туризма и ожидания на 2011 год». Инициатором мероприятия выступает Офис по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине. На пресс-брифинге будут подведены итоги 2010 года, а также озвучены планы на 2011: стратегия развития туристического сектора и формирование имиджа Турции как в Украине, так и в мире. Участники пресс-брифинга: Джумхур Гювен ТАШБАШИ (Cumhur Güven Taşbaşı), Генеральный директор по вопросам рекламы и промоции Министерства культуры и туризма республики Турция; Левент ДЕМИРЕЛЬ (Levent Demirel), заместитель Генерального директора по вопросам рекламы и промоции Министерства культуры и туризма республики Турция; Берат ЙЫЛДЫЗ (Berat Yıldız), атташе по вопросам культуры и информации Посольства Турции в Украине.

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