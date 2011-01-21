Ситуация в Макеевке стабильная, новых угроз нет - Азаров

Ситуация после вчерашних взрывов в Макеевке Донецкой области стабильная и новых угроз нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По состоянию на утро, на 11 часов утра, ситуация абсолютно нормальная», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правоохранительные органы в Макеевке проводят необходимую оперативную работу по выявлению тех, кто несет ответственность за взрывы. «Ситуация в городе абсолютно спокойная. Я думаю, что угрозы для новых таких актов сейчас не существует. Во всяком случае, все абсолютно общественные здания, улицы, все те помещения, которые могут вызывать какое-то подозрение, взяты под контроль. Ситуация находится под контролем сейчас», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, рано утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.