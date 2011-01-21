ГЛАВНОЕ на 21 января (день)

Основные события первой половины дня

Пенсионная реформа

Правительство рассмотрит возможность назначения работникам социальной сферы одноразовой компенсации при выходе на заслуженный отдых в размере 10 начисленных пенсий.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики, лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО, сообщили УНИАН в пресс-службе “Сильной Украины”.

«После проведения соответствующих расчетов мы рассмотрим такую возможность», – сообщил он.

По словам С.ТИГИПКО, такое предложение поступило от самих социальных работников в рамках обсуждения пенсионной реформы.

Как сообщалось, согласно проекту пенсионной реформы, одноразовая выплата 10 назначенных пенсий предусмотрена для учителей, врачей и работников сферы культуры.

Соцполитика

Реальное количество безработных в 2011 году увеличится, приблизительно, на 28% и составит около 2 млн. 160 тыс. человек.

Об этом заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе НФПУ.

“Поэтому оптимистические заявления чиновников о том, что безработицы в стране через год уже не будет, – это просто плохая шутка”, - подчеркнул он.

По словам М.ЯКИБЧУКА, «тяжело понять логику чиновников, которые утверждают, что в течение этого года безработицы Украине не будет. Ведь еще на конец ноября прошлого года, по их же официальным данным, на 1 вакантное место претендовало около 25 полностью безработных”.

“По нашим же оценкам, реальное количество безработных в 2011 году увеличится, приблизительно, на 28% и составит около 2 млн. 160 тыс. человек», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Он напомнил, что многие украинцы, не найдя работы в собственной стране, вынуждены были искать ее за границей. Для них, по словам председателя НФПУ, тоже должно быть создано более 10 млн. рабочих мест. «Мы несколько раз обращались как к правительству ТИМОШЕНКО, так и к правительству АЗАРОВА с требованием создать Государственную программу по созданию новых рабочих мест. Кроме того, мы подавали свои предложения относительно создания такой программы. Но ответа так и не получили», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, несколько дней назад вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявил, что до конца 2011 безработицы в Украине не будет.

Приватизация

Суд инициативами Генеральной прокуратуры Украины признал незаконным распоряжение бывшего правительства относительно продажи 201 предприятия стратегических отраслей экономики.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры.

В частности, Киевский апелляционный административный суд 19 января 2011 года удовлетворил иск ГПУ о признании незаконным распоряжение Кабинета министров от 3 марта 2008 года №1517-р "Об утверждении перечней хозяйственных обществ, подлежащих приватизации в 2009 году" (в части включения в перечень вышеупомянутых предприятий) и отменил постановление суда первой инстанции, которым в удовлетворении этого иска было отказано.

Как сообщалось, согласно распоряжению Кабмина от 3 марта 2008 года №1517-р, подлежали приватизации, в частности, ОАО "Росава", ОАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий", ОАО Артемовский машиностроительный завод "Победа труда", ОАО "Горловский машиностроительный завод", ОАО "Павлоградский завод "Стройдеталь", ОАО "Дебальцевский завод металлургического машиностроения", ОАО "Киевский завод реле и автоматики", ОАО "Киевский мотоциклетный завод", ОАО "Мелитопольский завод тракторных гидроагрегатов", ОАО "Купянский литейный завод", ОАО "Коломыйский завод сельскохозяйственных машин" и другие.

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Киевская городская государственная администрация подготовила и передала на рассмотрение депутатов Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности проект Программы приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2011-2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя горгосадминистрации Александра ПУЗАНОВА.

«Мы предлагаем выставить на продажу те объекты, о которых есть достоверные сведения, что они не были приватизированы раньше, там не находятся учреждения и организации, обеспечивающие жизнедеятельность города, они не используются медицинскими учреждениями или органами общественного правопорядка», - заверил А.ПУЗАНОВ.

Среди основных приоритетов Программы он назвал: увеличение поступлений в бюджет Киева от приватизации, повышение конкурентноспособности и прозрачности процедур отчуждения имущества, продажа мелких и малоликвидных пакетов акций, убыточных и малодоходных предприятий, объектов незавершенного строительства, а также привлечение покупателей, заинтересованных в долгосрочном развитии предприятий.

По словам А.ПУЗАНОВА, при подготовке проекта Программы были исправлены недостатки прошлых лет, служившие объектом критики общественности. В отличие от предыдущей Программы приватизации, в проект новой Программы не вошли объекты историко-культурного наследия, недвижимость и имущественные комплексы, находящиеся в использовании коммунальных предприятий.

Как заявил заместитель председателя КГГА, существенной чертой проекта Программы является продажа объектов приватизации преимущественно путем проведения аукционов, что позволит значительно увеличить поступления средств в городской бюджет. Предусматривается конкурсный отбор лиц, которые будут уполномочены на проведение аукционов по продаже коммунального имущества.

Проект Программы включает три списка: во-первых, перечень объектов недвижимости, подлежащих приватизации; во-вторых, перечень хозяйственных обществ, пакеты акций и доли которых принадлежат территориальной общине Киева и подлежат продаже. И в-третьих - на утверждение депутатов отдельно предлагается перечень хозяйственных обществ, которые не подлежат приватизации. Среди них такие важные для функционирования столицы предприятия, как АО «Компания “Киевэнергохолдинг», ОАО ХК «Киевгорстрой», ОАО «АК «Киевводоканал», ОАО «Киевгаз», ОАО «Хлеб Киева» и др.

«Мы четкое понимаем, что объекты, имеющие для города стратегическое значение, не могут быть приватизированы», – подчеркнул А.ПУЗАНОВ.

В конце прошлого года в коммунальную собственность города были включены объекты, которые находились в собственности ликвидированных районных советов. Сейчас идет проработка предложений районных в городе Киеве государственных администраций относительно перечня объектов приватизации на предмет возможности их включения в Программу приватизации.

Программа приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2011-2012 гг. вступит в силу после ее утверждения депутатами Киевского городского совета.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9410/7,9505 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2647/0,2651, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,7585/10,7730.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3536/1,3538 (четверг — 1,3466/1,3468).

В четверг Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9445/7,9545.

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Объем продажи валюты на межбанковском рынке 20 января т.г. составил 406,5 млн. долл. (в эквиваленте), что на 155,8 млн. долл. больше, чем за предыдущий день торгов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 315,6 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9540, к 12:00 цены снизились до 7,9410/7,9460. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9370/7,9450 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2654/0,2658, к 12:00 цены понизились до 0,2653/0,2655. К закрытию цены достигли уровня 0,2651/0,2653.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6850/10,6975, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7085/10,7215. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,7070/10,7240.

Банки

В обновленный состав правления Национального банка Украины вошли 10 человек.

Как сообщается на сайте регулятора, соответствующее решение было принято 19 января 2011 года.

Согласно предоставленной информации, кроме председателя НБУ Сергея АРБУЗОВА, в состав правления входят: первый заместитель председателя НБУ Юрий КОЛОБОВ; заместители председателя Владимир КРОТЮК, Павел СЕНИЩ, Игорь СОРКИН; директор департамента персонала Игорь ИВАНЮК; директор юридического департамента Виктор НОВИКОВ.

Членами правления Нацбанка также являются директор Генерального департамента банковского надзора Алексей ТКАЧЕНКО, директор Генерального экономического департамента Игорь ШУМИЛО, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Елена ЩЕРБАКОВА.

Как сообщал УНИАН, парламент Украины в июле 2010 года утвердил поправки к закону о Нацбанке, которыми, среди прочего, предусматривается сокращение количественного состава правления Нацбанка с 16 до 11 человек.

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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 20 января 2011 года сократился на 2%, или 507 млн. грн., и на начало дня 21 января 2011 года составил 24,921 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на корсчетах увеличился на 49%, или 8,195 млрд. грн.

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Национальный банк Украины 20 января текущего года продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 1,132 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

НБУ продал депозитные сертификаты одному банку сроком на 4 дня под 0,2% годовых на сумму 10 млн. грн., четырем банкам – на 14 дней под 2% годовых на 283 млн. грн., пяти банкам – на 29 дней под 3% годовых на 204 млн. грн., двум банкам – на 43 дня под 3,5% на 21 млн. грн., трем банкам – на 57 дней под 4% годовых на 171 млн. грн., пяти банкам – на 89 дней под 5% годовых на 443 млн. грн.

Объем межбанковского рынка составил 3 млрд. 132,6 млн. грн., при этом средневзвешенная процентная ставка составила 2,2%, в т.ч. по кредитам овернайт – 1,2%.

Как сообщал УНИАН, объем операций НБУ по мобилизации средств банков через размещение депозитных сертификатов за 2010 год (учитывая операции обратного репо) составил 248,1 млрд. грн., по рефинансированию банков – 5,2 млрд. грн.

ЖКХ

Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым с 1 февраля текущего года вводятся повышенные тарифы на электроэнергию для бытовых абонентов, потребляющих электроэнергию свыше установленных регулятором лимитов.

Постановление НКРЭ от 13 января №8 зарегистрировано Минюстом 17 января и опубликовано сегодня в официальном печатном органе правительства «Урядовий кур’єр».

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля т.г.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% – до 31,67 копеек за кВт/ч (с НДС); тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% – до 29,25 копеек за кВт/ч (с НДС).

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% – 24,34 копейки за кВт/ч (с НДС). При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250 кВт/ч соответственно).

Кроме того, своим решением комиссия предусмотрела, что оно не распространяется на ряд льготных категорий потребителей. В частности, на жителей многоквартирных домов негазифицированных населенных пунктов, а также населенных пунктов, в которых отсутствует централизованное теплоснабжение; на жителей общежитий семейного типа, на многодетные семьи (воспитывающие от трех и более детей) и семьи, в которых воспитываются приемные дети, а также на семьи, содержащие дома семейного типа для сирот. Для этих категорий потребителей тарифы останутся на прежнем уровне вне зависимости от объемов потребления.

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В январе-декабре 2010 года жителям Украины были назначены субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 237,4 млн. грн., что на 94 млн. грн. больше, чем за 2009 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, из общей суммы в городской местности субсидии назначены в размере 189,6 млн. грн., в сельской – 47,8 млн. грн.

Субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ в январе-декабре 2010 года были назначены 1766,8 тыс. семей (78,3% от общего количества семей, обратившихся за субсидиями), из них в городской местности – 1354 тыс., в сельской – 412,8 тыс. По сравнению с 2009 годом, количество семей, которым назначили субсидии, увеличилось на 517,6 тыс., или на 41,4%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в декабре т.г. увеличился, по сравнению с декабрем 2009 года, на 4,2% – до 163,1 грн.

Среди регионов наибольший размер субсидий отмечался в Закарпатской, Ивано-Франковской и Ровенской областях (256,3-244,2 грн.), наименьший – в Крыму и Севастополе (75,3 и 77,1 грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году жителям Украины были назначены субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на сумму 143,4 млн. грн., что на 15,1 млн. грн. больше, чем в 2008 году.

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Кабинет министров Украины предлагает утвердить порядок использования средств на текущий год для реализации общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на сайте Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно проекту, главным распорядителем бюджетных средств является Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Бюджетные средства предлагается распределить таким образом: 30 млн. грн. – на продолжение строительства второй очереди водовода от с. Чернеливка Красиловского района до Хмельницкого; 370 млн. грн. – на внедрение локальных и коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд в местах ее непосредственного потребления, прежде всего в регионах с кризисной экологической ситуацией.

Также средства будут направлены для водообеспечения дошкольных, школьных и лечебных учреждений, в том числе в сельских населенных пунктах, и обустройство пунктов разлива питьевой воды с доставкой ее специальным автотранспортом, а также развитие и реконструкцию централизованных систем водоснабжения и водоотвода, направленных на улучшение качества питьевой воды с внедрением энергосберегающих технологий.

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Большинство граждан Украины намерены экономить электроэнергию после повышения её стоимости.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса, проведенного Институтом Горшенина в январе.

Согласно данным, подавляющему большинству украинцев (83,4%) известно о повышении на 30% тарифов на электроэнергию для населения с 1 февраля. Не знает об этом каждый шестой респондент (15,1%), а 1,5% - затруднились ответить на этот вопрос.

73,3% украинцев намерены экономить электроэнергию после её подорожания. Из них 40,1% ответили «скорее да», а треть граждан (33,2%) – «точно да». Не собираются экономить электроэнергию, несмотря на ее подорожание, 21,6% наших сограждан. При этом 13,4% опрошенных выбрали вариант ответа «скорее нет», а 8,2% - «точно нет». Затруднились ответить на данный вопрос – 5,1% респондентов.

Полностью оплачивать счета за электроэнергию после повышения тарифов планируют 42,3% украинцев. Намерены оплачивать эти счета частично 21,6% опрошенных, а 7,2% респондентов не собираются платить за электроэнергию вообще. При этом более четверти украинцев (28,9%) затруднились ответить на этот вопрос.

Почти половина граждан Украины (44,6%) полагает, что цены на электроэнергию для населения были повышены с целью наполнения государственного бюджета. Более трети (38,1%) считают, что это сделано с целью личного обогащения отдельных политиков и бизнесменов, а каждый пятый респондент (20,2%) высказал мнение, что цены на электроэнергию повышены с целью повышения прибыльности энергокомпаний. Приведение тарифов в соответствие с экономически обоснованными рыночными ценами считают причиной подорожания электроэнергии 11,9%, а 9,3% - необходимость модернизации и ремонта электросетей и электростанций. Ответ «другое» предпочли 3,2%, а 8,6% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Более половины украинцев (54,2%) уверены, что повышение тарифов на электроэнергию приведёт к росту цен на общий спектр товаров и услуг. И почти столько же опрошенных (53,6%) предполагает, что подорожание электроэнергии приведёт к увеличению задолженности населения за потребление электричества. Одним из последствий повышения цен на электроэнергию считают повышение тарифов на сопутствующие коммунальные услуги (отопление, вода, газ и пр.) 40,9% украинцев. Почти столько же респондентов (40,3%) считают, что из-за подорожания электроэнергии снизится социальный уровень жизни населения. Допускают, что возрастут цены на электротранспорт 18,7% украинцев, 16,2% предполагают, что повышение тарифов повлечёт за собой массовые акции протеста жителей страны, а 8,3% граждан считают, что за этим последует приведение тарифов к их обоснованному уровню. Вариант «другое» выбрали 5,2%, затруднились ответить на вопрос – 6,1% респондентов.

Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Повышение тарифов на электроэнергию в Украине» с 17 по 19 января 2011 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

ТЭК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) завершает расследование и готов принять решение по делу, возбужденному относительно основных игроков рынков нефтепродуктов по факту резкого повышения цен на бензин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что решение по этому поводу комитет примет уже на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 4 января этого года АМКУ начал расследование деятельности ПП «ОККО-нефтепродукт», ООО «Континент Нефте Трейд», ООО «Альянс Холдинг», ПИИ «ЛУКОЙЛ-Украина» и ООО «ТНК-ВР Коммерс» на предмет соблюдения требований конкурентного законодательства при формировании цены на топливо.

По предварительным данным специалистов АМКУ и экспертов рынка, цены, установленные на бензин марок А-95 и А-92, являются экономически не обоснованными и выходят за пределы рекомендованной цены, которая ежедекадно рассчитывается экспертно-аналитической группой Министерства энергетики и угольной промышленности.

Учитывая объемы прибылей ответчиков, размер штрафа для каждого из них может составить до 10% годового дохода, который составляет от 300 млн. грн. до 900 млн. грн.

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С 14 по 21 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,3-2,3% (в среднем на 1,9%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (Киев).

По данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 14 по 21 января 2011 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-80 – выросли на 1,3%, с 7,47 до 7,57 грн./л; на бензин А-92 – выросли на 2%, с 7,88 до 8,04 грн./л; на бензин А-95 – выросли на 1,8%, с 8,29 до 8,44 грн./л; на дизельное топливо – выросли на 2,3%, с 7,79 до 7,97 грн./л.

Напомним, баланс (совокупность производства, импорта и экспорта) бензинов по итогам 2009 года в Украине составил 4,24 млн. тонн (в 2008 году – 4,75 млн. тонн), а дизельного топлива – 4,36 млн. тонн (в 2008 году – 5,29 млн. тонн).

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.

Транспорт

В порту «Южный» обработано первое судно нового паромного сервиса Black Sea Express.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

В частности, 17 января в порт прибыл автомобильный паром Strofades IV.

В сообщении отмечается, что открытие новой линии позволит привлечь в нашу страну дополнительный транзитный грузопоток, который следует автомобильным транспортом из Турции в Европу. Обычно эти грузы двигались через Румынию и Болгарию, обходя территорию Украины.

«Мы вместе с представителями государственных органов и предприятий всех форм собственности продолжаем работать над увеличением транзитного потенциала Украины», - отметил председатель Госслужбы морского и речного транспорта Сергей КРЫЖАНОВСКИЙ.

Сейчас на линии работает одно судно типа «ро-ро» емкостью 66 магистральных тягачей TIR с заходом в «Южный» раз в неделю. Поскольку выгрузка автомобилей была проведена в кратчайшие сроки и судно ушло в следующий рейс уже через несколько часов после обработки, то в будущем количество судозаходов может быть увеличено до двух в неделю.

Напомним, в ближайшее время планируется подписание соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики об организации международного прямого грузового железнодорожно-паромного сообщения, которое также приведет к увеличению объема транзитных грузов через отечественные порты.

Справка УНИАН. МТП "Южный" основан в 1978 году и расположен на берегу Аджалыкского лимана. Это самый глубоководный порт Украины (глубина подходного канала – 15,5 м, глубины у причалов – 14-15,5 м). Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

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Государственная служба морского и речного транспорта («Укрморречфлот») обратилась в Государственную таможенную службу Украины с просьбой ликвидировать критическую ситуацию с обработкой контейнеров, которая сложилась в Одесском и Ильичевском портах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрморречфлота».

В сообщении отмечается, что с начала этого года интенсивность таможенного оформления контейнеров для выпуска из Одесского порта снизилась в 5 раз, а суточная норма вывоза оформленных контейнеров с Ильичевского порта снизилась в 3 раза.

22 января т.г. в Одесском порту ожидается прибытие еще трех судов-контейнеровозов для выгрузки более 3 тыс. контейнеров, а на территории складов уже находится более 4 тыс. контейнеров, которые готовы пройти таможенное оформление. Аналогичная ситуация сложилась и в Ильичевском порту.

«Если продолжительность осмотра и оформления грузов в крупнейших контейнерных терминалах Украины не уменьшится, они могут остановить прием контейнеров, что негативно скажется на показателях работы предприятия и значительно снизит транзитный и грузовой потенциал предприятий», – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2010 года премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил контролирующим государственным органам упростить процедуру контроля грузов, пассажиров и транспортных средств в морских торговых портах.

АПК

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело относительно ДП с ИИ «Сантрейд» (ТМ «Олейна»), ООО «Кернел-трейд» (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» и др.) и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» (ТМ «Славія») по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке подсолнечного масла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ.

В сообщении отмечается, что по данным Госценинспекции, средний уровень цен на масло в целом по Украине по состоянию на 30 декабря 2010 года по сравнению с 20 декабря 2010 года, то есть на протяжении 10 дней, вырос на 8,9%. А именно: с 11,44 грн. до 12,46 грн. за литр.

С начала 2010/2011 маркетингового года розничные цены на указанную продукцию выросли в среднем на 16,17%: с 10,88 грн./литр до 12,64 грн./литр, в некоторых регионах страны стоимость масла выросла до 16 грн./литр. Следовательно, общий рост цен на масло за этот период составлял 47%.

Также в сообщении отмечается, что ДП с ИИ «Сантрейд», ООО «Кернел-трейд» и ЗАО «Пологовский масло-экстрационный завод» являются основными поставщиками подсолнечного масла в розничную торговлю и принадлежат к вертикально-интегрированным группам, что позволяет им меньше зависеть от изменений цен на сырье.

«Это, а также то, что на сегодня нет оснований утверждать, что спрос на подсолнечное масло в Украине изменился, может свидетельствовать об отсутствии объективных оснований для повышения цен на эту продукцию», - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2010 года АМКУ уже рекомендовал ДП с ИИ «Сантрейд» и ООО «Кернел-трейд» воздержаться от необоснованного повышения цен на подсолнечное масло самых распространенных торговых марок социального бренда.

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Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК и министр сельского, лесного и водного хозяйства Республики Сербия Саша ДРАГИН вчера, 20 января, в Берлине подписали соглашение о сотрудничестве в отрасли сельского хозяйства.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно сообщению, стороны договорились, что будут содействовать развитию экономического и научно-технического сотрудничества в отрасли сельского хозяйства и пищевой промышленности. Сотрудничество будет осуществляться по следующим направлениями: растениеводство, семеноводство, защита прав интеллектуальной собственности на сорта растений, карантин и защита растений, животноводство, ведение племенного (чистопородного) животноводства (селекционная работа в животноводстве), технологии производства продукции животноводства, пищевая и перерабатывающая промышленность, ветеринарная медицина, создание эффективных рыночных структур, торговля сельскохозяйственной и пищевой продукцией на взаимовыгодной основе, сельскохозяйственные исследования, образование, обучение и повышение квалификации профильных специалистов, обмен опытом и информацией по вопросам научно-технического обеспечения, общих научных достижений и внедрения результатов развития, а также обмен информацией и участие в экономических и научных мероприятиях в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности (торговые ярмарки, выставки, семинары, конференции, симпозиумы и другое).

Другие направления сотрудничества могут осуществляться по взаимной договоренности сторон.

Стороны договорились разрабатывать программы и планы сотрудничества в вышеуказанных сферах, а также в других сферах сельского хозяйства, которые представляют взаимный интерес. Соглашение заключено сроком на пять лет.

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Прокуратура Херсонской области предъявила иск по возврату 17 млн. грн. выданных правительством Юлии ТИМОШЕНКО в качестве компенсаций херсонскому агропредприятию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Херсонской области, иск прокуратуры подан с целью защиты государственных интересов в бюджетной сфере 17 января 2011 года в Хозяйственный суд Херсонской области.

В частности, прокуратура требует взыскать из дочернего предприятия ООО "Юг-тара" "Днепровская аграрная фирма им. Солодухина" в интересах Главного управления агропромышленного развития Херсонской областной государственной администрации невозвращенной финансовой помощи в сумме свыше 17,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением от 10 июня 2009 года выделил 17 млн. грн. ООО «Юг-тара» для ДП "Днепровская аграрная фирма им. Солодухина" для ликвидации последствий апрельских заморозков 2009 года, от которых пострадали 100 тыс. га посевных площадей.

Средства выделялись на возвратной основе из резервного фонда государственного бюджета. Херсонская ОГА должна была обеспечить возврат выделенных средств до 1 октября 2010 года.

Однако в феврале 2010 года указанная агрофирма заявила о новых убытках, полученных в результате январских морозов в сумме 18,2 млн. грн.

Ранее полученная сумма возвращена не была.

В мае 2010 года руководитель Счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО обвинил правительство Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании резевного фонда Кабмина, указав на необоснованное выделение 17 млн. грн. ООО «Юг-тара».

На президентских выборах директор «Агроторговой фирмы им. Солодухина» Игорь ДАВЫДЕНКО был доверенным лицом кандидата в Президенты Ю.ТИМОШЕНКО по 186-му избирательному округу.

Криминал

Ситуация после вчерашних взрывов в Макеевке Донецкой области стабильная и новых угроз нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«По состоянию на утро, на 11 часов утра, ситуация абсолютно нормальная», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правоохранительные органы в Макеевке проводят необходимую оперативную работу по выявлению тех, кто несет ответственность за взрывы. «Ситуация в городе абсолютно спокойная. Я думаю, что угрозы для новых таких актов сейчас не существует. Во всяком случае, все абсолютно общественные здания, улицы, все те помещения, которые могут вызывать какое-то подозрение, взяты под контроль. Ситуация находится под контролем сейчас», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, рано утром 20 января 2011 года в Макеевке прогремели два взрыва - возле торгового центра и возле центрального входа в административное здание госпредприятия "Макеевуголь". В результате обоих взрывов повреждения получили здания, пострадавших нет. Вблизи одного из мест взрыва на стене был обнаружен прикрепленный конверт, в котором содержалось требование выплатить большую сумму денег "от людей, которые известны в Макеевке". В письме также указаны механизмы и порядок передачи денег.

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Бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вызывают сегодня, 21 января, на 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины (г. Киев, ул. Борисоглебская, 18/17) по делу о его отравлении в 2004 году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Наша Украина».

В партии отмечают, что это первый вызов В.ЮЩЕНКО в Генпрокуратуру как потерпевшему после смены руководства ведомства. До этого ГПУ направляла ему письма с приглашением для сдачи крови для «повторной» экспертизы.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 года во время президентской кампании кандидат в президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был вывезен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме находится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз отмечала, что факт умышленного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

В декабре 2010 года В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версию, что отравления бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО не было.

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Общению журналистов с бывшим Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, прибывшим в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины, помешал инцидент, возникший между экс-президентом и неизвестным гражданином.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты ожидали В.ЮЩЕНКО, который прибыл давать показания по делу о своем отравлении в 2004 году, перед зданием прокуратуры.

Однако после того, как экс-президент вышел из машины, неизвестный мужчина стал выкрикивать оскорбления в его адрес. "Как ты можешь смотреть людям в глаза?", - кричал гражданин. В свою очередь, В.ЮЩЕНКО обвинил мужчину в том, что он прислан за деньги одной из политических партий.

"Не кричите! Вот это я тебе дал право так говорить. Чтобы ты ходил по своей земле, говорил своим языком. А если тебя прислала сюда какая-то партия и с записками этими, то, пожалуйста, передай большой привет той партии и верни те деньги. Дети проклянут тебя. Я за тебя хожу по этой земле", - ответил В.ЮЩЕНКО и вошел в здание прокуратуры, так и не пообщавшись с журналистами.

Как заявил позднее один из пришедших под прокуратуру граждан, В.ЮЩЕНКО, по его мнению, "является самой большой ошибкой и несчастьем для нашего народа".

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЮЩЕНКО вызвали на 10.00 в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении в 2004 году как потерпевшего.

Ранее, 7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

Погода

22 января по прогнозам синоптиков на Левобережье Украины и в Николаевской и Одесской областях ожидается мокрый снег, на юге - с дождем. На остальной территории - без существенных осадков.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток преимущественно северо-западный, на востоке – восточный, 5-10 м/с. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Температура ночью 3-8° мороза, в восточных областях 10-15°, днем 0-5° мороза (в Луганской области ночью 15-20°, днем 5-10° мороза); в южной части ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в Приазовье 3-6° мороза, днем в Крыму 5-10° тепла).

В Киеве и области существенных осадков не ожидается. На дорогах - гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. По г. Киеву температура ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза.

(УНИАН)