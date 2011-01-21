Главное на 21 января (вечер)

Компания White&Case LLP (Франция), ранее представлявшая в Стокгольмском арбитраже интересы НАК «Нафтогаза Украины» по тяжбе с RosUkrEnergo AG, выиграла тендер госхолдинга по предоставлению услуг подготовки и подачи апелляционной жалобы в Апелляционный суд округа Свеа в Стокгольме (Svea Court of Appeal).

Об этом сказано в сообщении об итогах торгов, обнародованном на сайте Минэкономики.

Согласно сообщению, договор на предоставление услуг с компанией подписан 13 января. Стоимость услуг по договору 1,750 млн. грн. (с НДС).

В пресс-службе "Нафтогаза" не комментируют, по какому именно делу компания планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

Прокуратура Херсонской области предъявила иск по возврату 17 млн. грн. выданных правительством Юлии ТИМОШЕНКО в качестве компенсаций херсонскому агропредприятию.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры в Херсонской области, иск прокуратуры подан с целью защиты государственных интересов в бюджетной сфере 17 января 2011 года в Хозяйственный суд Херсонской области.

В частности, прокуратура требует взыскать из дочернего предприятия ООО "Юг-тара" "Днепровская аграрная фирма им. Солодухина" в интересах Главного управления агропромышленного развития Херсонской областной государственной администрации невозвращенной финансовой помощи в сумме свыше 17,6 млн. грн.

Кабинет министров Украины утвердил перечень оснований, которые предоставляют налоговым органам право на проведение документальной внеплановой выездной проверки плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) для определения достоверности начисления бюджетного возмещения данного налога.

Данный перечень закреплен правительственным постановлением (№1238 от 27 декабря 2010 г.), текст которого обнародован на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, данный перечень предусматривает такие основания проверки, как: возбуждение дела о банкротстве плательщика НДС и/или его поставщиков; наличие разницы между суммой налогового кредита, сформированного плательщиком, и суммой налоговых обязательств его контрагентов, которые не устранены по результатам проведения камеральной проверки.

Кроме того, основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки является отсутствие данных в налоговой отчетности плательщика об осуществлении на протяжении предыдущих 12 месяцев (для плательщиков налога с квартальным отчетным периодом - на протяжении предыдущих 4 месяцев) операций по поставке товаров/услуг, к которым применяется нулевая ставка НДС, или наличие данных о том, что объем таких операций составляет меньше 50% общего объема поставок.

Также проверка может быть осуществлена в случае, если плательщик налога не отвечает ни одному из следующих критериев: в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов) численность работников, которые находятся в трудовых отношениях с плательщиком, превышает 20 чел. и средняя зарплата всех работников не меньше чем в 2,5 раза превышает минимально установленный законодательством уровень; имеет основные фонды для осуществления деятельности, остаточная балансовая стоимость которых на отчетную дату превышает сумму налога, заявленную к возмещению за предыдущих 12 календарных месяцев; уровень определения налогового обязательства по налогу на прибыль к уплате в бюджет (отношение оплаченного налога к объемам полученных доходов) является выше среднего по отрасли в каждом из последних 4 отчетных налоговых периодов (кварталов).

Основанием для проверки также определено отсутствие на протяжении предыдущих 24 последовательных отчетных налоговых периодов (месяцев) (для плательщиков налога с квартальным отчетным периодом - на протяжении предыдущих 8) документальных плановых проверок и наличие документально подтвержденной информации о нарушении плательщиком норм налогового законодательства.

Данное постановление действует с 1 января 2011 года.

Окружной административный суд Киева 20 января удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Украины и признал противоправным постановление прежнего правительства (№530 от 17 апреля 2009 года), регулирующее вопросы привлечения инвестиций госпредприятиями.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Согласно сообщению, суд отменил документ, которым был утвержден противоречащий законодательству порядок проведения аукционов по привлечению инвесторов государственными предприятиями, учреждениями и организациями.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (РФ) предлагает продлить с 31 января 2011 года действие ограничительных пошлин на импорт стальных труб из Украины, поставляемых вне квот.

Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ "О мерах по защите экономических интересов российских производителей некоторых видов стальных труб", текст которого размещен на официальном сайте министерства.

При этом проектом документа предлагается повысить размер взимаемых с внеквотных поставок пошлин.

В частности, на обсадные трубы предлагается увеличить пошлину c 11,4%, до 18,9% таможенной стоимости, на насосно-компрессорные трубы поднять пошлину с 18,1% до 19,9%.

Кроме того, российское министерство предлагает поднять с 8,9% до 19,4% пошлину на поставку вне квот нефтепроводных труб для трех компаний холдинга "Интерпайп" и до 37,8% на трубы, поставляемые другими украинскими предприятиями.

(УНИАН)