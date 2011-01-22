В Украине будут созданы новые Вооруженные силы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости создания в Украине абсолютно новых национальных Вооруженных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на торжественном собрании во дворце “Украина” по случаю Дня Соборности Украины.

«Перед нами стоит задача практически, как говорят, с “нуля” создать новые национальные Вооруженные силы», - отметил он, говоря о запланированных реформах в секторе национальной безопасности.

По словам Президента, государство будет заботиться о военной безопасности, начиная с повышения социального статуса военнослужащих и возрождения боевого духа – до формирования качественно новой структуры Вооруженных сил, модернизации вооружений и приведения в соответствие военной доктрины с вызовами современного мира.

«Мы укрепим основу нашего оборонного потенциала. Мы возобновим инвестиции в развитие научно-технологической и научно-кадровой составляющей оборонно-промышленного комплекса», - отметил он.

Также В.ЯНУКОВИЧ сообщил о планах начать создание Единой государственной системы гражданской защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и общегосударственной системы мониторинга природной среды.