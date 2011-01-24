В ГУАМ начали практическую реализацию договоренностей Украины и Японии в сфере туризма

В Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ начали практическую реализацию договоренностей Украины и Японии в сфере туризма.

Как сообщили УНИАН 22 января в Секретариате ГУАМ, накануне в Киеве состоялось очередное заседание Рабочей группы Организации по туризму.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти, ответственных за туристическую деятельность, туристических администраций, агентств, а также дипломаты Посольства Японии в Украине.

Участники заседания приветствовали принятие Совместного заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Японии Наото КАНА относительно украинско-японского глобального партнерства, в котором среди широкого спектра политических, экономических и гуманитарных вопросов отмечена важная роль сотрудничества Украины и Японии в формате ГУАМ. В этой связи стороны выразили уверенность, что такое взаимодействие будет способствовать активизации сотрудничества, в частности, в области туризма.

Участники заседания также согласовали содержание презентации совместного туристического продукта, который будет представлен в ходе семинара, организованного Японским агентством международного сотрудничества для ГУАМ в области туризма. Это мероприятие пройдет 13-26 февраля в Токио.

Стороны также договорились принять участие совместным стендом ГУАМ в работе очередной выставки JATA World Travel Fair 2011 в сентябре 2011 года в Токио, сообщили в Секретариате организации.