Курс НБУ на 24.01.2011

Официальный курс НБУ на 24.01.11 100 USD – 794.2500 (21 января – 794.3500) 100 EUR – 1073.9054 (21 января – 1070.1483) 10 RUR – 2.6465 (21 января – 2.6554)Учетные курсы банковских металлов 959XAU10Золото - 106747.20 (21 января - 108389.06) 961 XAG 10 Серебро - 2155.59 (21 января - 2256.75) 962XPT10Платина - 143918.10 (21 января - 144810.01) 964XPD10Палладий - 64175.40 (21 января - 64739.53)

Официальный курс НБУ на 24.01.11 100 USD – 794.2500 (21 января – 794.3500) 100 EUR – 1073.9054 (21 января – 1070.1483) 10 RUR – 2.6465 (21 января – 2.6554) Учетные курсы банковских металлов 959XAU10Золото - 106747.20 (21 января - 108389.06) 961 XAG 10 Серебро - 2155.59 (21 января - 2256.75) 962XPT10Платина - 143918.10 (21 января - 144810.01) 964XPD10Палладий - 64175.40 (21 января - 64739.53)

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