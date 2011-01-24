Анонс на 24 января

*Состоится видеомост Москва–Киев–Ереван–Астана на тему: “Лес для людей или люди для леса?”. Участники в Киеве: Юрий Марчук, первый зам.председателя Госкомитета лесных ресурсов Украины. В Москве: начальник управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства РФ Александр Мариев; руководитель Лесной программы WWF России Елена Куликова. В Ереване: главный лесничий ЗАО "Армлес" Рубен Петросян. В Астане: председатель Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства сельского хозяйства РК Ерлан Нысанбаев.

*В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как в действительности выглядит энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины?”. Вопросы: Почему коммунальные услуги для граждан стоят так дорого? Делается ли что-то для внедрения энергосбережения в ЖКХ Украины? Как в действительности происходит реформирование отрасли? Кто финансирует инновации в направлении энергосбережения? Пресс-конференцию проведет Центр общественной экспертизы по результатам выполнения проекта “Лучшие практики энергосбережения на местном уровне”. Проект осуществлялся при поддержке Фонда Восточная Европа на средства, предоставленные Посольством Швейцарии в Украине, Посольством Королевства Норвегия в Украине, Агентством США по Международному Развитию и при содействии МинЖКХ Украины. Участники: исполнительный директор Фонда Восточная Европа Виктор Лях, председатель правления Центра общественной экспертизы Любомир Черний и руководитель социологических проектов Центра общественной экспертизы Наталия Ходько.

* Пресс-конференция на тему: "Нужен ли бизнесу Госкомпредпринимательства?". Участники: президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел Михайлиди; и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав Быковец; президент Украинской ассоциации бизнес-инкубаторов и инновационных центров Наталья Кожевина; президент Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Шабовта; председатель Николаевской областной фармацевтической Ассоциации «ФармРада» Елена Прудникова.

*24-25 января по приглашению Президента Украины В.Ф.Януковича состоится официальный визит в Украину премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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