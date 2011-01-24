Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции
09:38, 24 января 2011Разное
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24-25 января Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, визит состоится по приглашению Виктора ЯНУКОВИЧА.
“Визит премьер-министра Турции будет направлен на активизацию и последующее развитие двустороннего диалога на наивысшем политическом уровне, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах, с целью наполнения стратегического партнерства между двумя странами практическим содержанием”, - отмечается в сообщении.
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