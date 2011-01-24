24-25 января Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, визит состоится по приглашению Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Визит премьер-министра Турции будет направлен на активизацию и последующее развитие двустороннего диалога на наивысшем политическом уровне, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах, с целью наполнения стратегического партнерства между двумя странами практическим содержанием”, - отмечается в сообщении.