Польша заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной – Коморовский

Польша заинтересована в развитии сотрудничества и поддержке контактов с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ 23 января на встрече с представителями дипломатического корпуса в Варшаве.

В соответствии с выступлением Президента, текст которого размещен на его официальном веб-сайте, Б.КОМОРОВСКИЙ заявил о неизменности польской иностранной политики в 2011 году.

Он отметил, что в этом году Польша впервые с момента вступления в Евросоюз в 2004 году будет председательствовать в ЕС, и «это шанс на углубление европейской интеграции».

По словам Президента, Польша хочет активно участвовать в формировании восточной политики Евросоюза и выступает за постоянное развитие сотрудничества с Украиной и другими восточными соседями, в частности, участниками инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Б.КОМОРОВСКИЙ также выразил надежду на улучшение польско-российских отношений, позитивный импульс которым дал первый с 2002 года визит Президента РФ в Польше в декабре прошлого года, несмотря на разную оценку причин и обстоятельств Смоленской авиакатастрофы.

Глава польского государства также отметил, что надеется на развитие демократии в Беларуси.