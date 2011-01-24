Колесников завтра посетит Брюссель для презентации Евро-2012

Вице-премьер-министр - министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ 25 января осуществит рабочий визит в Брюссель.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в Представительстве Украины при ЕС.

Согласно сообщению, в рамках визита состоится встреча вице-премьер-министра Украины с вице-президентом Еврокомиссии, ответственным за вопросы транспорта, Сиимом КАЛЛАСОМ.

Во время встречи стороны обсудят состояние подготовки Украины к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, в частности в области развития транспорта и инфраструктуры, вопросы создания общего авиационного пространства между Украиной и ЕС, доступа украинских компаний к рынку транспортных услуг ЕС в рамках будущего соглашения о зоне свободной торговли.

Б.КОЛЕСНИКОВ также примет участие в открытии интерактивной презентации „Евро-2012: 500 дней до чемпионата” и выступит на конференции „Делаем Украину технически современным, экономически стабильным и социально надежным партнером ЕС”, которые состоятся в тот же день в Европейском парламенте.

Кроме того, предусматривается, что Б.КОЛЕСНИКОВ проведет ряд встреч с депутатами Европарламента, а также представителями украинских и европейских СМИ.