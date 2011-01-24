Главное на 24 января (день)

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Тарифы на электроэнергию для горэлектротранспорта вырастут на 30% с 1 февраля Тарифы на электроэнергию для предприятий городского электротранспорта, стоимость электроэнергии для которых увязана с тарифами для населения, вырастут на 30% с 1 февраля.

Соответствующее постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики №8/1 от 13 января т.г. уже зарегистрировано Минюстом (17 января т.г. под №64/18802), сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, указанным постановлением тарифы на электроэнергию для городского электротранспорта, религиозных организаций, а также детских центров "Артек" (Крым) и "Молодая гвардия" (Одесская обл.) повышены на 30%, или на 7,32 коп. за кВт/ч, - до 31,68 коп. за кВт/ч (с НДС) с 1 февраля.

Таким образом, для указанных категорий потребителей установлен самый высокий из установленных тарифов для разных категорий населения и населенных пунктов.

Напомним, что согласно постановлению Кабинета министров Украины от 26 июня 2007 года №881, городскому электротранспорту электроэнергия отпускается по тарифу, установленному для населения. Облэнерго, отпускающие электроэнергию по льготному тарифу предприятиям горэлектротранса, получают соответствующую компенсацию от ГП «Энергорынок» за счет перекрестного субсидирования, учитываемого в оптовой рыночной цене электроэнергии.

Как сообщал УНИАН, 13 января т.г. Национальная комиссия регулирования электроэнергетики приняла решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых абонентов на 30% с 1 февраля при превышении лимита потребления 150/250 кВт.

НКРЭ повысила цены на электроэнергию для населения, потребляющего свыше 150 кВт/ч, на 30% с 1 февраля т.г.

В частности, тариф для абонентов, не использующих электроплиты и электроустановки для обогрева, проживающих в городах, с февраля возрастет на 30% – до 31,68 копеек за кВт/ч (с НДС); тариф для сельского населения, не использующего электроплиты и электроустановки для обогрева, также возрастет на 30% – до 29,25 копеек за кВт/ч (с НДС).

Также регулятор повысил стоимость электроэнергии для категории бытовых абонентов, использующих электроплиты и электроустановки для обогрева. С 1 февраля эта категория потребителей будет платить больше на 30% – 24,34 копейки за кВт/ч (с НДС). При этом для данной группы потребителей порог потребления, при котором будет насчитываться новый тариф, будет составлять 250 кВт/ч ежемесячно.

Своим решением комиссия предусмотрела, что повышенные тарифы будут применяться только к тем объемам электроэнергии, которые бытовой потребитель потребил сверх установленных лимитов (150 и 250 кВт/ч соответственно).

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Суд подтвердил задолженность по НДС нефтетрейдера «Таиз» на сумму почти 1,5 млрд. грн. Высший административный суд Украины обязал Государственную налоговую службу Украины (ГНСУ) и ГНСУ в Полтавской области восстановить в налоговом учете задолженности ООО «Таиз» (г. Полтава) по НДС на общую сумму почти 1,5 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение суд принял 19 января 2011 года, рассмотрев кассационную жалобу заместителя генерального прокурора.

Как сообщалось, ООО «Таиз» было создано в августе 2003 года. Его соучредителем на тот момент выступало украинско-польское совместное предприятие «Тайстра», добившееся в суде права для себя и всех своих дочерних предприятий импортировать нефть и нефтепродукты в Украину без уплаты НДС и акцизного сбора.

В 2007 году ООО «Таиз» производило поставки российской нефти на ПАО «Укртатнафта». В апреле-сентябре 2007 года через «льготников» на ПАО «Укртатнафта» было поставлено 2,4 млн. тонн нефти на сумму 5,6 млрд. грн., и потери государства от неуплаты НДС составили около 1,13 млрд. грн.

Напомним, с августа по ноябрь 2010 года дочернее предприятие «Ливела» СП «Тайстра» на основании судебных решений начало импортировать нефтепродукты без уплаты налогов.

Справка УНИАН. СП «Тайстра» и его дочерние предприятия получили право на ввоз в Украину товаров без уплаты налогов на основании решения Автозаводского районного суда Кременчуга от 19 января 2004 года (разъясненным постановлениями этого же суда от 23 января 2004 года и 10 августа 2007 года).

Принимая данные решения, суд руководствовался нормами Закона «О защите иностранных инвестиций», принятого в 1992 году, согласно которому предприятия с иностранными инвестициями имеют гарантии государства, действующие на момент осуществления инвестиций.

Поскольку в 1992 году в Украине не было законов об НДС и акцизном сборе, то практически 100% нефтепродуктов, ввозимых в страну до 2003 года, не облагалось налогами. В 2003 году Закон «О защите иностранных инвестиций» утратил силу, однако «Тайстра» опротестовала лишение льгот самой компании и ее дочерних предприятий независимо от даты создания.

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Россия с 1 февраля повысит пошлины на экспорт нефти на 9,1% Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 февраля повысится на 9,1%, или на 29,1 доллара, – с 317,5 до 346,6 доллара за тонну.

Как сообщает пресс-служба правительства России, соответствующее постановление правительства РФ подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Согласно документу, пошлина на светлые нефтепродукты вырастет с 226,2 до 232,2 доллара за тонну, на темные – с 121,9 до 161,8 доллара.

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Транспорт/Связь

Украинский спутник «Сич-2» запустят в феврале-марте 2011 года

Украинский спутник зондирования Земли «Сич-2», запуск которого переносился несколько раз (последний раз в декабре 2010 г.), планируется запустить с помощью ракеты-носителя «Днепр» в феврале-марте 2011 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный конструктор - генеральный директор ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» Александр ДЕГТЯРЕВ.

По его словам, ГКБ «Южное» начата разработка спутника «Сич-2М», запуск которого ожидается после 2012 года.

А.ДЕГТЯРЕВ, отметил, что в I полугодии 2011 г. ракета-носитель «Днепр» выведет на орбиту корейский спутник «Komsat-5». На III квартал, к 300-летию со дня рождения Михаила Ломоносова, запланирован запуск «Днепра» со спутником «Ломоносов» (разработки Московского государственного университета им. Ломоносова).

Генконструктор ГКБ «Южное» также сообщил, что еще один запуск РН «Днепр» с российским космическим аппаратом запланирован на IV квартал 2011 г.

РН «Днепр» – стратегическая межконтинентальная ракета РС-20 (15А18, «Воевода»), конверсированная в носитель космических аппаратов. Спроектирована и разработана КБ «Южное», изготовлена ГП «Южмаш» в кооперации с украинскими и российскими предприятиями.

Спутник «Сич-2» предназначен для решения практических и научных задач регионального и локального уровня по мониторингу кризисных ситуаций, растительных и почвенных покровов суши, создания цифровых карт местности, управления ресурсами и планирования в урбанизированных и прибрежных зонах.

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В 2011 г. возобновляется программа «Морской старт» - генконструктор КБ "Южное” В 2011 году возобновляется международная программа «Морской старт».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный конструктор - генеральный директор ГП «Конструкторское бюро «Южное» им. М.К. Янгеля» Александр ДЕГТЯРЕВ.

По его словам, в текущем году в рамках программы «Морской старт» планируется выполнить два запуска с помощью ракетоносителя «Зенит-3SL», первый из которых запланирован на III квартал 2011 г.

А.ДЕГТЯРЕВ отметил, что о возобновлении программы свидетельствуют принятые акционерами компании Sea Launch решения о последовательном запуске 5 космических аппаратов.

По словам присутствовавшего на пресс-конференции генерального директора ГП «Южмаш» Виктора ЩЕГОЛЯ, сегодня готовность первой ракеты-носителя для запуска в 2011 г. составляет 70%, второй - 50%, также начата «закладка двух последующих машин».

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 г. компания Sea Launch объявила о своём банкротстве и финансовой реорганизации в соответствии с Кодексом США о банкротстве. Необходимое финансирование для выхода Sea Launch из процедуры банкротства предоставила российская Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», увеличив тем самым свой пакет акций в Sea Launch с 25% до 85%.

Справка УНИАН. Международный космический проект «Морской старт» был признан научно-техническим прорывом 2009 года на международном конгрессе по астронавтике, который состоялся 12–17 октября 2009 года в Республике Корея.

В проекте с 1995 года принимают участие американская аэрокосмическая компания Воеіng, украинские КБ «Южное» и ПО «Южмаш» (г. Днепропетровск), российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и норвежская судостроительная компания Кvаеrner. С 1999 до октября 2009 гг. с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной в КБ «Южное», было выведено на геостационарные орбиты 28 космических аппаратов.

Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год.

«Морской старт» - пока единственный в мире проект, которая осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане. За счет выгодного местоположения точки старта ракеты-носители "Зенит-3SL" могут выводить на орбиту спутники значительно большей массы, чем с наземных космодромов, расположенных вне экваториальной зоны.

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Строительство

Янукович настаивает на создании Государственного фонда регионального развития

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на создании Государственного фонда регионального развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Совета регионов, которое состоялось сегодня в Киеве.

«Я настаиваю на том, чтобы финансирование стратегических проектов регионального развития и межрегионального сотрудничества осуществлялось через отдельный фонд, название которого, Николай Янович, Государственный фонд регионального развития», - сказал Президент, выдвигая задачу по созданию этого фонда премьер-министру Николаю АЗАРОВУ.

В связи с этим глава государства привел пример Европейского Союза, где функционирует Европейский фонд регионального развития, финансирующий проекты по улучшению инфраструктуры в периферийных регионах Европы.

«Похожие функции должны быть возложены и на Государственный фонд регионального развития, а его деятельность - урегулирована отдельным законом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он уточнил, что фонд будет отвечать за финансирование проектов локального развития, которые имеют стратегическое значение для страны, в том числе финансирование строительства дорог, энергетических и жилищно-коммунальных проектов и других объектов инфраструктуры.

Также в перечне заданий фонда Президент назвал инвестирование в создание рабочих мест, предоставление финансовой поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса.

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Разные темы

Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции

24-25 января Украину с официальным визитом посетит премьер-министр Турции Реджеп Тайип ЭРДОГАН.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, визит состоится по приглашению Виктора ЯНУКОВИЧА.

“Визит премьер-министра Турции будет направлен на активизацию и последующее развитие двустороннего диалога на наивысшем политическом уровне, в первую очередь в торгово-экономической и инвестиционной сферах, с целью наполнения стратегического партнерства между двумя странами практическим содержанием”, - отмечается в сообщении.

(УНИАН)