Взрывы в Макеевке не имеют никакого отношения к «Макеевуглю» - ОГА

Взрывы в Макеевке, произошедшие 20 января, не имеют никакого отношения к деятельности государственного предприятия «Макеевуголь».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей ДЕРГУНОВ.

«Это обычный криминал, никакого отношения к «Макеевуглю» не имеет, и ставить знак равенства или какое-то соответствие здесь просто нет необходимости», - сказал вице-губернатор. Он отметил, что ревизия КРУ на этом угольном предприятии была, но ее результаты в настоящее время оспариваются в суде.

«Ревизия КРУ была, результаты были оспорены в суде. И дальше уже определяет суд, есть ли там нарушения», - сказал С.ДЕРГУНОВ.

Он подтвердил, что действительно подписал письмо бывшему министру угольной промышленности Юрию ЯЩЕНКО о том, что областная администрация «считает преждевременным до определения результатов проверки отстранение генерала (гендиректора «Макеевугля» Станислава ТОЛЧИНА) от занимаемой должности». «ТОЛЧИН, как профессионал, устраивает областную администрацию», - заключил С.ДЕРГУНОВ.