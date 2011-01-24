Предприниматели просят Президента сохранить Госкомпредпринимательства

Одиннадцать общественных организаций и бизнес-ассоциаций обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с письмом, в котором просят главу государства сохранить Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил президент Союза кризис-менеджеров Украины Павел МИХАЙЛИДИ.

Среди организаций, руководители которых поставили подписи под письмом к Президенту, такие как Союз предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины, региональные ассоциации фармацевтов, Украинская федерация профессионалов безопасности, Ассоциация работодателей Львовской области, Всеукраинская ассоциация туроператоров, Союза аудиторов Украины и т.д.

По словам П.МИХАЙЛИДИ, данное письмо является только началом попытки предпринимателей «отстоять» право на существование такого органа, как Госкомпредпринимательства.

«По сути, регулятору – Министерству экономического развития – переданы функции специально уполномоченного органа (Госкомпредпринимательства – УНИАН), и вряд ли на сегодня он сможет быть таким, каким было Госкомпредпринимательства», - отметил и.о. президента Союза предпринимателей малых, средних и приватизированных предприятий Украины Вячеслав БЫКОВЕЦ.

В то же время, по его словам, независимый орган, защищающий права предпринимателей, в принципе в Украине должен существовать, будет ли это Госкомпредпринимательства или же другой орган.

Председатель Николаевской областной фармацевтической Ассоциации «ФармРада» Елена ПРУДНИКОВА сказала, что ликвидация Госкомпредпринимательства происходит вопреки украинскому законодательству, что, в частности, может привести к тому, что не будут реализованы задекларированные властями реформы по упрощению деятельности малого бизнеса. «Ликвидация Госкомпредпринимательства осуществлена вопреки 5 законам Украины, такого не должно быть. Это законы о регуляторной политике, о разрешительной системе, о лицензировании, о Национальной программе содействия развитию малого предпринимательства в Украине. То есть все это может привести к невыполнению тех реформ, которые задуманы руководством страны в поддержку малого бизнеса…», - подчеркнула Е.ПРУДНИКОВА.

Как сообщил УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ оптимизировал систему центральных органов исполнительной власти. В частности, указом от 9 декабря 2010 г. был ликвидирован Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Справка УНИАН. Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства был создан 29 июля 1997 года указом президента Украины.