Ассоциация специалистов ветмедицины просит Януковича разрешить применение кетамина

Ассоциация специалистов ветеринарной медицины Украины обратилась с письмом к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой разрешить применение кетамина в ветеринарной практике.

Текстом данного письма располагает УНИАН.

В письме говорится, что в соответствии с постановлением Кабинета министров № 4 от 5 января 2011 года «О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины» от 6 мая 2000 г. № 770 и от 10 октября 2007 г. № 1203», кетамин, который входит в состав препаратов для проведения общей анестезии и широко применяется в ветеринарной практике, отнесен к группе препаратов списка № 2 таблицы ІІ - «Психотропные вещества, оборот которых ограничен».

С момента опубликования постановления, чтобы применять в лечебной практике такие препараты, врачам необходимо получить дополнительную лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Одновременно правительством внесены изменения в порядок использования наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. «Немедленно выполнить условия лицензирования невозможно, что не позволит использовать этот препарат в практике. При этом следует также обратить внимание, что серьезного научного обоснования необходимости ограничения применения кетамина в ветеринарной практике или фактов его противоправного использования специалистами ветеринарной медицины никто из чиновников так и не предоставил», - говорится в обращении.

При этом специалисты подчеркивают, что альтернативы кетамину в нашей стране нет. Будучи неотъемлемым компонентом анестезии, в комбинации с нейролептанальгетиками кетамин обеспечивает адекватное состояние обезболивания для животных, необходимое для проведения большинства хирургических вмешательств, в том числе длительных и сложных.

«Украинское правительство, требуя немедленного ограничения для использования кетамина без переходного периода, за который возможно было бы получить необходимые разрешительные документы, без надлежащей разъяснительной работы, фактически ставит частных ветеринаров вне закона. При этом уже есть факты, когда против специалистов, которые даже не догадывались о наличии новейших ограничений, вместо предупреждений сразу открываются уголовные дела!» - подчеркнули в ассоциации.

«Опираясь на опыт европейских стран, для недопущения паралича легальной ветеринарной практики в Украине, мы обращаемся с просьбой вмешаться в ситуацию и остановить действие постановления Кабмина № 4 от 5 января 2011 года и дать поручение Кабмину внести изменения в данное постановление в части отсрочки вступления его в силу по меньшей мере на 90 дней и переходного периода, на протяжении которого лицензированным ветеринарным врачам позволялось бы использовать препараты на основе кетамина до момента получения ими необходимых разрешительных документов», - говорится в письме.

Также ассоциация просит обязать правоохранительные органы прекратить преследование врачей ветеринарной медицины за невыполнение требований вышеуказанного постановления и дать поручение централизованно, в том числе с привлечением ассоциации, обеспечить ветеринарные клиники информацией, которая бы подробно объясняла порядок получения необходимых разрешительных документов.