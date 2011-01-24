Главное на 24 января (вечер)

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил объем инвестиций в Украину на 13% - до 1,3 млрд. долл. (952 млн. евро) в рамках 28 проектов. Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР, переданном агентству УНИАН.

Совокупный объем деятельности ЕБРР по состоянию на 31 декабря 2010 года составил более 6 млрд. евро, причем около половины этих инвестиций были осуществлены в последние три года.

Так, в 2010 году были подписаны проекты в секторах инфраструктуры и энергетики, среди которых: кредит «Укравтодору» на сумму 450 млн. евро для финансирования модернизации автомобильных дорог на подходах к Киеву; кредит на сумму 175 млн. евро для строительства высоковольтной линии электропередачи Запорожье-Каховка.

Среди проектов в агросекторе отмечены инвестиции в ОАО «Мироновский хлебопродукт» на 50 млн. долл. США, «Нибулон» - 50 млн. долл. США, «Нобл Ресорсиз Украина» - 24 млн. долл. США, Ukrainian Agrarian Farms - 20 млн. долл. США, «Астарта» - 10 млн. евро.

Среди прочих транзакций в корпоративном секторе были выданы кредиты производителю упаковки ОАО «Укрпластик» на сумму 29,8 млн. евро, производителю паркетной доски компании Барлинек на сумму 10 млн. евро и дистрибьютору фармацевтической продукции компании «Фра-М» на сумму 11,5 млн. долл. США.

В финансовом секторе ЕБРР предоставил субординированный кредит на сумму 140 млн. долл. США «УкрСиббанку».

ЕБРР в 2010 году объявил о начале Программы финансирования альтернативной энергетики (USELF) объемом 50 млн. евро, целью которой является предоставление финансирования местным частным предприятиям для инвестиций в проекты возобновляемой энергетики (малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, использование биомассы и биогаза) в Украине. Помимо этого, банк начал осуществление программы технической помощи, направленной на повышение энергоэффективности жилых зданий в Украине.

Кроме того, ЕБРР начал реализацию новой программы деловых консультаций (Business Advisory Services), которая предназначена для повышения эффективности местного малого бизнеса и предполагает участие местных бизнес-консультантов.

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения.

Об этом сообщил лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО во время интернет-конференции на портале «ЛигаБизнесИнформ».

Так, в проекте "О гарантиях выполнения решений суда" от 14 января этого года, по словам А.ГРИЦЕНКО, планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. (В частности, в проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства – УНИАН).

Также А.ГРИЦЕНКО сообщил, что законопроектом предлагается снять ограничение на приватизацию или отчуждение стратегически важной газотранспортной системы Украины.

Депутат назвал этот правительственный проект «обманом и политическим шулерством».

«Такой себе подарок ЯНУКОВИЧА под "йолку". Еще раз объясню, в чем проблема. Законопроект имеет внешне якобы нейтральное название: "О гарантиях выполнения решений суда" и не вызывает особой обеспокоенности. В пояснительной записке действительно речь идет о выполнении Украиной решения Европейского суда по делу "ИВАНОВ Юрий Николаевич против Украины". Но!!! К этому законопроекту в разделе "Переходные и заключительные положения" прицеплен целый поезд изменений к 17-ти ныне действующим законам. Сделано это преднамеренно, скажу больше, воровато преднамеренно», - отметил А.ГРИЦЕНКО, и сообщил о намерениях отменить льготы для многих категорий населения.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в системе предоставления льгот действительно нужно наводить порядок, и если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил провести в этой сфере реформу, то пусть делает это открыто, не скрывая свои планы и намерения от людей. «Что значит открыто? Внесите законопроект под названием "Об ограничении или отмене льгот для отдельных категорий населения", поставьте под ним подписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТИГИПКО... И берите на себя ответственность. А не прячьтесь со своими планами, которые больно ударят по миллионам людей, в какие-то переходные положения. Это первое», - отметил депутат.

Также он убежден, что если власть решила приватизировать газотранспортную систему, чтобы отдать ее украинским олигархам или "Газпрому", то опять же, необходимо говорить об этом открыто и честно. «Внесите законопроект под названием "О приватизации стратегической газотранспортной системы Украины с участием (укажите, кому именно она достанется)" и поставьте подписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТИГИПКО, БОЙКО... Но вы скрываете свои намерения от людей! Разве так ведет себя сильная власть?», - спросил А.ГРИЦЕНКО.

Национальный банк Украины (НБУ) в 2010 году увеличил объемы золота в официальных резервных активах (международных резервах) на 2% или на 0,017 млн. тройских унций - до 0,885 млн. тройских унций.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Номинальная стоимость золота в резервах за 2010 год увеличилась на 32% - до 1248,97 млн. долл.

По состоянию на конец 2010 г. объем иностранных конвертируемых валют в резервах Нацбанка составил 33,319 млрд. долл., в т.ч. ценные бумаги – 19,027 млрд. долл., валюта и депозиты – 14,293 млрд. долл.

Объем золота, которое не включается в официальные резервные активы, на конец прошлого года составил 21,41 млн. долл.

Горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" планирует завтра начать презентацию нового выпуска еврооблигаций. Об этом УНИАН сообщили в ИК Dragon Capital со ссылкой на информацию самой группы.

В соответствии с информацией, обнародованной в проспекте эмиссии, полученные средства планируется направить на финансирование капитальных вложений, в том числе, в недавно приобретенный Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. В проекте эмиссии также говорится о том, что новые обязательства будут находиться наравне со всей остальной задолженностью с первоочередным правом требования. Они будут гарантироваться тремя дочерними предприятиями "Метинвеста" (Авдеевским коксохимом, Ингулецким ГОКом и Харцызским трубным заводом), к которым впоследствии присоединятся "Азовсталь", Северный ГОК и Центральный ГОК. Планируется выпуск еврооблигаций на сумму от 500 млн. до 1 млрд. дол. со сроком обращения от семи до десяти лет.

В Dragon Capital также подтвердили свой положительный прогноз по "Метинвесту" и отметили, что новый выпуск его облигаций может быть размещен с доходностью 8,0-8,5% (для семилетних бумаг).

Украина начала специальное расследование относительно возможности введения импортных пошлин на нефтепродукты.

Как сообщил УНИАН источник в Министерстве экономического развития и торговли, соответствующее решение было принято сегодня на заседании Межведомственной комиссии по международной торговле.

Европейский Союз предоставит Украине 1,2 млрд. грн. (116 млн. евро) в рамках новых соглашений о финансировании, заключенных с украинским правительством.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине.

В частности, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ и директор Генерального директората Развития и сотрудничества Европейской комиссии EuropeAid Маркус КОРНАРО подписали три Соглашения о финансировании в сфере транспорта, охраны окружающей природной среды и в поддержку реализации Европейской политики соседства. Большинство средств будет направлено на реализацию мероприятий в рамках программ секторальной бюджетной поддержки, отметили в Представительстве ЕС.

Значительная часть этих средств - 689 млн. грн. (65 млн. евро) – предназначена для реализации транспортной стратегии Украины. Министерство инфраструктуры начинает подготовку подсекторальных программ по реализации стратегии, которые, как ожидается, будут утверждены в 2012 году.

Мероприятия секторальной бюджетной поддержки в транспортном секторе будут сосредоточены на пяти основных сферах сотрудничества, связанных с институционными реформами, безопасностью, развитием инфраструктуры, управлением транспортными потоками и усилением административных возможностей. В рамках этих направлений Украина взяла на себя обязательство относительно выполнения 11 показателей в разных подсекторах транспортной отрасли. С тем, чтобы обеспечить получение этих средств, Украина также должна продемонстрировать соответствие требованиям относительно реализации стратегии развития транспортного сектора, макроэкономической стабильности и управления государственными финансами, подчеркнули в Представительстве Евросоюза.

В целом на протяжении 2011-2014 годов средства программы бюджетной поддержки будут переведены четырьмя траншами в государственный бюджет Украины. Ожидается, что первый авансовый транш на общую сумму свыше 127 млн. грн. (12 млн. евро) будет переведен в середине 2011 года.

Для экологической сферы предусмотрено 371 млн. грн. (35 млн. евро). Эти средства также будут направлены для деятельности в рамках бюджетной поддержки. Программа будет способствовать достижению целей, определенных Стратегией государственной экологической политики Украины на период до 2020 года, которая была принята Верховной Радой Украины 21 декабря 2010 года. Проект Плана действий относительно реализации экологической стратегии уже подготовлен и он может быть утвержден Кабинетом министров Украины в первой половине 2011 года, отмечается в сообщении.

В этой сфере запланировано четыре основных направления сотрудничества: экологическая политика на секторальном и региональном уровнях; приближение экологического законодательства Украины к нормам законодательства ЕС; развитие институционных возможностей; поддержка реализации экологической политики в подсекторах: воздух, водные ресурсы, управление отходами и биоразнообразие.

На протяжении 2011-2013 годов правительство Украины должно выполнить девять показателей в этих секторах. В этот период при выполнении условий, которые имеют отношение к реализации экологической стратегии, макроэкономической стабильности и управлению государственными финансами, в государственный бюджет Украины тремя траншами будут переведены предусмотренные средства. Ожидается, что первый авансовый транш на общую сумму более 159 млн. грн. (15 млн. евро) будет переведен в середине 2011 года.

Еще 170 млн. грн. (16 млн. евро) предусмотрены для финансирования проектов твиннинг и проектов технической помощи в различных сферах сотрудничества ЕС-Украина. Это мероприятие разработано для предоставления помощи Украине в развитии возможностей министерств и ведомств относительно обеспечения выполнения обязательств в контексте Плана действий ЕС-Украина Европейской политики соседства, Повестки дня ассоциации и Соглашения о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также национальных программ развития и реформ, отметили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Иностранные граждане, лица без гражданства, предприятия, основанные при участии иностранных физических и юридических лиц, иностранные юридические лица и иностранные государства не могут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

Об этом говорится в проекте закона “О рынке земель”, опубликованном на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины.

Документом предусматривается, что земельные участки сельхозназначения, приобретенные в собственность данными лицами, подлежат отчуждению на протяжении одного года с даты приобретения. Если данные земельные участки не были отчуждены на протяжении одного года, они подлежат принудительному отчуждению на земельных торгах.

Согласно документу, земли сельхозназначения могут приобретать только граждане Украины, юридические лица, основанные согласно законодательству Украины, государство в особе специализированного учреждения или территориальные общины в лице соответстующих органов местного самоуправления.

(УНИАН)