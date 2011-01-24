Анонс на 25 января

* Официальный визит в Украину Премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

* Состоится брифинг на тему: «ГМО и здоровое питание». Участники: Антон Парусов, зам..директора Департамента организации санитарно-эпидемиологического надзора МЗ Украины; Николай Проданчук, директор института экогигиены и токсикологии им.Л.И.Медведя. Традиционно будет предоставлена информация о проверке уровня заболеваемости гриппом и ОГРВИ.

* Состоится видео-конференция Украина-Германия на тему: «Имидж Украины 2010-2011». Участники: Томас Айхелис, Германия, Денис Богуш, Украина. Вопросы: Имидж Украины в 2010 году и перспективы в 2011; Возможности улучшения имиджа Украины в современных условиях; Инвестиционный имидж и климат в Украине - взгляд из Европы; О неделе Украины на CNN; Что слышно в Европе о ЕВРО-2012 из Украины?

* Пресс-конференция председателя Киевской городской организации работодателей-перевозчиков "Столица" Валерия Липецкого на тему: «Новые тарифы на перевозку в маршрутном такси: объективное и субъективное обоснование».

* Круглый стол на тему: «Что даст и что отберет пенсионная реформа у работников силовых структур?». Участники: Анатолий Приз, зав.сектором Департамента пенсионного обеспечения министерства труда и социальной политики, Григорий Кабанченко, зам.председателя Национального форума профсоюзов Украины, Анатолий Грищенко, председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ, Владимир Мерцалов, председатель Всеукраинского профсоюза работников МВД Украины, Владимир Шуба, председатель Комитета по защите прав военнослужащих и работников МВД и СБ Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: «К чему приведет демонтаж незаконных строительств в Киеве?». Участники: директор «Института города» Александр Сергиенко и адвокат Татьяна Монтян.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Що чекає економіки світу у 2011 – подальша криза чи економічне зростання? Версія Давосу» Учасники: Валерій Новицький – заступник директора Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАНУ; Володимир Сіденко – д.е.н., головний науковий співробітник Інституту економіки та прогнозування НАНУ, член- кор. НАНУ; Борис Кушнірук – економічний експерт.

* 13-15 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Укрспирт” реорганизован, следующий шаг – модернизация отрасли". ГП «Укрспирт» внесено в список предприятий госсобственности, не подлежащих приватизации. Новая структура госорганизации позволит эффективнее контролировать работу всех 76 украинских спиртзаводов, вывести их на путь прибыльности и провести модернизацию предприятий. Учасники пресс-конференции - ведущие производители ЛВИ, как социально ответственные компании, обращают внимание на необходимость усовершенствования отрасли, а руководство ГП «Укрспирт», в свою очередь, должно дать обязательство, что деньги, полученные от повышения цены на спирт, пойдут именно на модернизацию спиртзаводов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Состоится прямая правительственная телефонная линия при участии заместителя председателя ГНА Украины Ирины Носачевой. Телефон прямой линии - 254-05-65. Брифинг для СМИ.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится учредительное собрание по формированию нового состава Общественного совета при Антимонопольном комитете Украины.

* Круглый стол на тему: «Законодательное обеспечение реформирования пенсионной системы». Участники: вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Украины Сергей Тигипко и начальник ГУ госслужбы Украины Тимофей Мотренко, председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис Зайчук, директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАНУ Элла Либанова. Состоится брифинг вице-премьер-министра Украины, министра социальной политики Украины Сергея Тигипко и начальника Главгосслужбы Тимофея Мотренко.

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