Лидеры ЕС осудили взрыв в «Домодедово»
Лидеры Европейского Союза осудили взрыв в московском аэропорту «Домодедово».
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в их заявлениях, распространенных сегодня.
«Я строго осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку в московском аэропорту «Домодедово», которая привела к утратам многих жизней», - заявил Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.
«Я возмущен этим преступным актом и призываю к поимке и наказанию ответственных за него», - добавил он.
Президент Европейского Совета также передал свои соболезнования семьям жертв теракта.
«С потрясением и глубокой скорбью я узнал о террористической атаке в аэропорту «Домодедово» сегодня. Я строго осуждаю это трусливое террористическое нападение», - заявил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.
Он также передал свои самые глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу России.
Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН также осудила террористическую атаку в московском аэропорту.
«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших, а также российскому правительству. Невинные пассажиры были убиты в результате зверского нападения», - сказала она.
В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС обратился к министру транспорта России Игорю ЛЕВИТИНУ с предложением предоставить любую необходимую техническую помощь.
Как сообщал УНИАН, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 получили ранения.
По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.