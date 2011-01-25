Лидеры ЕС осудили взрыв в «Домодедово»

Лидеры Европейского Союза осудили взрыв в московском аэропорту «Домодедово».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в их заявлениях, распространенных сегодня.

«Я строго осуждаю сегодняшнюю террористическую атаку в московском аэропорту «Домодедово», которая привела к утратам многих жизней», - заявил Президент Европейского Совета Херман Ван РОМПОЙ.

«Я возмущен этим преступным актом и призываю к поимке и наказанию ответственных за него», - добавил он.

Президент Европейского Совета также передал свои соболезнования семьям жертв теракта.

«С потрясением и глубокой скорбью я узнал о террористической атаке в аэропорту «Домодедово» сегодня. Я строго осуждаю это трусливое террористическое нападение», - заявил Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

Он также передал свои самые глубокие соболезнования семьям погибших, правительству и народу России.

Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН также осудила террористическую атаку в московском аэропорту.

«Я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших, а также российскому правительству. Невинные пассажиры были убиты в результате зверского нападения», - сказала она.

В свою очередь, вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы транспорта, Сиим КАЛЛАС обратился к министру транспорта России Игорю ЛЕВИТИНУ с предложением предоставить любую необходимую техническую помощь.

Как сообщал УНИАН, сегодня в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 получили ранения.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.