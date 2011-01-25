ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «Зарубежные страховщики бояться страховать Чернобыльскую АЭС», в котором пишет – правительство Украины не может застраховать Чернобыльскую АЭС. Ответственность по риску «нанесение ядерного ущерба» государственным предприятием «Чернобыльская АЭС» отпугивает иностранных перестраховщиков, без участия которых объект застраховать не получится…

http://delo.ua/finance/zarubezhnye-strahovschiki-bojatsja-150774/

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Также «Дело» публикует материал «Милиция задержала бывшего спикера Крыма», в котором пишет - депутат задержан по подозрению в причастности к незаконным операциям с земельными участками. В частности, уголовное дело возбуждено по факту незаконного изъятия земель из пользования военного совхоза «Азовский» (Ленинский район)…

http://delo.ua/ukraine/milicija-zaderzhala-byvshego-spik-150765/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Договорились по-соседски» пишет – ведущие украинские мобильные операторы прислушались к рекомендациям Антимонопольного комитета и снизили тарифы на международный роуминг. В компаниях утверждают, что комитет не нашел фактов завышения стоимости роуминговых услуг, но они пошли навстречу АМКУ из-за нежелания ссориться с госорганами…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573414

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Экономика медлит» пишет – перспективы экономики Украины становятся все более неопределенными. Отсутствие стабильности в финансовой и фискальной сферах дало основание Европейскому банку реконструкции и развития ухудшить прогноз роста украинской экономики в текущем году с 4,5% до 4%. Отечественные экономисты пока еще ожидают более быстрый рост ВВП, надеясь на благоприятную конъюнктуру внешних рынков…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573409

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Издание «Экономические известия» в публикации «Совладельцы российского нефтяного бизнеса планируют посетить Киев для защиты своих украинских интересов» пишет - в споре Минэнергоуглепрома и импортеров о целесообразности введения заградительных пошлин на ввоз в страну нефтепродуктов переплелись государственные, отраслевые и корпоративные интересы. Повлиять на разрешение этого противостояния намерены топ-менеджеры двух ведущих российских нефтяных компаний — Герман Хан (TNK-BP) и Вагит Алекперов («Лукойл»)

http://finance.eizvestia.com/full/sovladelcy-rossijskogo-neftyanogo-biznesa-planiruyut-posetit-kiev-dlya-zashhity-svoih-ukrainskih-interesov

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Также «Экономические известия» в публикации «Порты опять парализованы» пишут - транспортная система одесского региона опять заблокирована: сотни контейнеров ожидают разгрузки, но скорость таможенного оформления позволяет пропускать в сутки лишь пару десятков…

http://markets.eizvestia.com/full/porty-opyat-paralizovany

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«Газета по-киевски» в публикации «Гостехосмотр: ГАИ все-таки «уйдут»?» пишет – законопроект об отмене прохождения проверки технического состояния автомобилей в ГАИ передали на рассмотрение в Кабинет министров…

http://mycityua.com/articles/auto/2011/01/25/021017.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Теракт в Москве. Одесский ректор: «Бог помог пройти таможню в Домодедово до взрыва» пишет - большой террор вновь пришел в Россию. В понедельник вечером в московском аэропорту «Домодедово» произошел мощный взрыв, в результате которого, по предварительным данным, погибли 35 человек и еще порядка 170 получили ранения…

http://www.segodnya.ua/news/14216032.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «В «Газпроме» без перемен» пишет – предправления «Газпрома» Алексей Миллер может остаться у руля концерна на третий срок. В мае у него истекает контракт. Но правительство пока не ищет замену Миллеру…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253670/v_gazprome_bez_peremen

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Издание «Известия» в публикации «Безработных стало больше» пишет - 5,4 миллиона россиян встретили 2011 год в статусе безработных. И шансов найти новое место у них немного: по прогнозам экспертов, в 2011 году безработица только вырастет…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150739/

(УНИАН)