Коморовский: Россия навредила отношениям с Польшей, поспешив с рапортом о катастрофе

Российская Федерация поспешным обнародованием рапорта о причинах Смоленской авиакатастрофы без учета ключевых замечаний польских экспертов навредила отношениям с Польшей.

Об этом сказал Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ в программе «Точка над і» на телеканале TVN24.

По его словам, обнародование в январе Межгосударственной авиационной комиссией окончательного рапорта о причинах катастрофы президентского самолета под Смоленском стало неожиданностью для Польши, которая рассчитывала на учет в окончательном документе своих замечаний.

„Польша рассчитывала, что не будет спешки, польские замечания будут оценены и продискутованы, что приведет к сближению польского и российского рапортов. Произошло по-другому. Произошло, как мне кажется, нехорошо, потому что не хватило времени на спокойный обмен аргументами до публикации рапорта”, - сказал Президент.

Б.КОМОРОВСКИЙ также назвал односторонним решение МАК опубликовать рапорт в январе.

„Без сомнения, очень поспешили, по-видимому, были на это какие-то причины. И, без сомнения, последствия этого не являются хорошими для польско-российских отношений”, - отметил он.

В то же время Президент Польши высказал мнение, что польским властям не стоит отвергать российский рапорт, а стоит только указать на его недостатки, отметив, что их должен отметить рапорт польских экспертов.

Он также выразил надежду, что различная оценка причин Смоленской катастрофы не повредит полякам с россиянами развивать нормальные двусторонние отношения.

„Это не полезные дела с точки зрения польско-российских отношений, но это не может означать прерывание диалога и прекращение поиска путей, чтобы идти по дороге сотрудничества”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 12 января МАК опубликовал окончательный рапорт о причинах Смоленской катастрофы, в котором всю вину за трагедию возложил на польских пилотов, которые якобы под давлением высокопоставленных должностных лиц пытались посадить самолет, несмотря на сложные погодные условия.

Польша, которая получила проект рапорта МАК 20 октября, отправила свои замечания 19 декабря 2010 года.

По данным польских экспертов, пилоты не пытались посадить машину, а лишь подошли к высоте принятия решения - 100 метров - откуда пытались уйти на второй круг, но не успели этого сделать.

Польские власти считают соответственными за катастрофу российских авиадиспетчеров, которые, осознавая невозможность посадки в таких погодных условиях, разрешили пилотам подойти к высоте принятия решения, дезинформировали о правильности курса посадки и поздно дали указание прекратить снижение.

В катастрофе самолета 10 апреля 2010 года под Смоленском погибли 96 человек, в том числе Президент Польши Лех Качинский с женой.