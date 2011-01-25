Главное на 25 января (день)

В результате теракта в «Домодедово» погибла украинский драматург Анна Яблонская

В результате теракта в московском аэропорту «Домодедово» погибла гражданка Украины Анна Машутина (творческий псевдоним – Яблонская).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в Посольстве Украины в Москве.

«Из 35 погибших пассажиров установлена личность 25-ти. Из этих 25-ти человек есть гражданка Украины – Машутина Анна Григорьевна», - сообщили в посольстве.

Ранее об этом в своем блоге сообщил драматург Михаил УГАРОВ. По его информации, А.Машутина (Яблонская) прилетела в Москву из Одессы на вручение премии журнала «Искусство кино». У нее остался муж и маленький ребенок.

Анна Яблонская - драматург, поэт, прозаик, журналист. Родилась в Одессе в 1981 году. Публиковалась в альманахе «ОМК» (2004-2007гг.) и журнале «Октябрь» (2004-2007гг.).

Вошла в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «Литературная критика» (2004 г.), лонг-лист драматургического конкурса «Евразия-2005» (Екатеринбург). Дипломант конкурса современной драматургии «Свободный Театр» (2005 г., Минск), лауреат международных конкурсов «Премьера.txt» (2005 г.) и «Евразия» (2006 г.).

Автор пьес «Бермудский квадрат», «Видеокамера», «Выход к морю», «Дюймовочка и мотылек», «Заброшенное радио», «Монодиалоги», «Письмо в зоопарк», «Тепло», «Утюги», «Шоу ковбоя без собаки» и других.

Ранее компания «Трансаэро», самолет которой, вылетевший из Одессы, приземлился в московском аэропорту «Домодедово» незадолго до взрыва, сообщила о «стабильной работе», а также о том, что никто из пассажиров этого рейса не пострадал.

На данный момент известно, что кроме россиян, среди пострадавших от теракта в московскому аэропорту «Домодедово» есть иностранцы. Среди них - француз, итальянец, немец, серб, и гражданка Словакии, актриса Сюзанна ФИАЛКОВА.

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть двоих подданных Великобритании. Также есть информация о гибели граждан Германии, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.

Как сообщал УНИАН, взрыв в российском аэропорту «Домодедово» произошел вчера 16.32 по московскому времени. По предварительным данным, взрывное устройство было приведено в действие террористом-смертником.

Согласно информации Министерства здравоохранения РФ, жертвами теракта стали 35 человек, пострадали 168 человек, из них 100 госпитализированы.

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Янукович сегодня в Киеве проведет переговоры с премьером Турции

Сегодня в Киеве Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ проведет переговоры с премьер-министром Турции Реджепом Тайипом ЭРДОГАНОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, встреча В.ЯНУКОВИЧА и Р.ЭРДОГАНА начнется в 10.00 в рамках официального визита премьер-министра Турции в Украину.

В 11.00 запланировано проведение украинско-турецких переговоров под председательством Президента Украины и премьер-министра Турции. После их завершения состоится церемония подписания двусторонних документов.

В 12.15 запланирована встреча Президента Украины и премьер-министра Турецкой Республики с представителями средств массовой информации.

В 14.30 В.ЯНУКОВИЧ и Р.ЭРДОГАН примут участие в заседании украинско-турецкого делового совета и в бизнес-форуме, которые пройдут в “Украинском доме”.

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Тимошенко сегодня опять идет в Генпрокуратуру

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО сегодня опять идет в Главное управление Генеральной прокуратуры по расследованию особо важных дел.

Как сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО, лидер партии "Батькивщина" получила повестку на 12.00.

Как сообщал УНИАН, 13 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналистам, что Генеральная прокуратура Украины обязала ее ежедневно с 10.00 до 17.00 часа приезжать в Главное управление по расследованию особо важных дел для ознакомления с материалами возбужденного против нее уголовного дела.

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«Энергоатом» намерен привлечь кредиты на 260 млн. грн.

НАЭК «Энергоатом» объявила открытые торги по привлечению кредитов на общую сумму 260 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в «Вестнике государственных закупок Укаины».

Согласно сообщению, предмет закупки разбит на три лота: 50 млн. грн. в форме овердрафта, 100 и 110 млн. грн. – в виде возобновляемых кредитных линий. Средства планируется привлечь сроком на 1 год.

Предложения потенциальных участников торгов принимаются до 23 февраля, тогда же планируется их раскрытие.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

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«Газ Украины» поручил отключить от газоснабжения 12 предприятий ТКЭ-должников С целью улучшения дисциплины газопотребления и расчетов за природный газ, потребленный с начала отопительного сезона 2010-2011 гг. (с 01.10.010), ДК «Газ Украины» поручила предприятиям по газоснабжению и газификации «Волыньгаз», «Донецкоблгаз», «Днепрогаз», «Запорожгаз», «Крымгаз», «Кировоградгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз» и «Харьковгоргаз» предупредить и отключить от газопотребления 12 предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) из-за значительной задолженности перед компанией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, в частности, по состоянию на 24.01.11 с начала текущего отопительного сезона «Донецктеплокоммунэнэрго» задолжала ДК «Газ Украины» 156 млн. грн. (уровень оплаты – 28%), «Лисичансктеплосеть» - 25 млн. грн. (13%), «Северодонецктепло» - 14 млн. грн. (16%), «Стахановтеплообеспечение» - 4 млн. грн. (23%), «Днепропетровские тепловые сети» - 100 млн. грн. (39%), «Городские тепловые сети» (г.Запорожье) – 147 млн. грн. (43%), «Кировоградтепло» - 22 млн. грн. (33%), «Крымтеплокоммунэнерго» - 103 млн. грн. (25%), «Ялтинские тепловые сети» - 1 млн. грн. (10%), «Восточноевропейская теплоэлектро-генерирующая компания» (г. Луцк) - 17 млн. грн. (30%), «Львотеплоэнерго» - 106 млн. грн. (34%), «Дирекция развития инфраструктуры территории» (г. Харьков) - 20 млн. грн. (23%).

О необходимости отключения от газоснабжения предприятий ТКЭ-должников ДК «Газ Украины» уведомила Волынскую, Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Харьковскую областные государственные администрации, Совет министров АР Крым, Госжилкоммунинспекцию.

ДК «Газ Украины» неоднократно предупреждала и предостерегала руководство теплоснабжающих предприятий-должников о возможности отключения от газоснабжения.

Компания постоянно обращалась также к местным органам власти в связи с необходимостью наведения порядка в расчетах за газ теплопроизводителей и погашения ними задолженности. Обращения и предостережения оказались напрасными.

С целью предоставления помощи региональным предприятиям по газоснабжению и газификации в укреплении дисциплины газопотребления и повышении уровня расчетов за природный газ, в Донецкую, Днепропетровскую, Луганскую, Запорожскую, Кировоградскую области и АР Крым направляются группы сотрудников ДК «Газ Украины». Помощь в отключении указанных предприятий ТКЭ-должников окажут также работники филиалов компании в Луцке, Львове и Харькове.

ДК «Газ Украины» отмечает, что люди в целом добросовестно и своевременно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в т.ч. тепловой энергии, однако уплаченные ими средства своевременно в компанию не поступают.

Значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет своевременные и полные расчеты Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» за импортированный природный газ, а также надлежащее прохождение отопительного сезона 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) задолжали ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 01.10.10), свыше 3,73 млрд. грн. (по состоянию на 24.01.11, без АЭК «Киевэнерго»). Уровень расчетов теплопроизводителей за потребленный газ составляет 43%.

По данным оперативного мониторинга наибольшая задолженность (с 01.10.10) - у предприятий ТКЭ Донецкой (573 млн. грн.), Днепропетровской (519 млн. грн.), Харьковской (487 млн. грн.), Луганской (199 млн. грн.), Запорожской (193 млн. грн.), Одесской (178 млн. грн.), Киевской (162 млн. грн.), Львовской (155 млн. грн.), Полтавской областей (119 млн. грн.), а также АР Крым (132 млн. грн.).

Задолженность за 2010-2011 гг. перед ДК «Газ Украины» столичной энергокомпании АЭК «Киевэнерго» составляет 1,36 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. – 0%).

Согласно положениям статьи 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.

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НКРЭ увеличила прогнозную оптовую цену на электроэнергию до 540,3 грн. за МВт/ч

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики увеличила прогнозную оптовую рыночную цену на электроэнергию на февраль 2011 года на 2,5% - до 540,3 грн. за МВт/ч (без НДС), по сравнению с установленной для января.

Об этом сказано в постановлении комиссии №78 от 24 января т.г., копией которого располагает УНИАН.

НКРЭ прогнозирует, что в 2011 году прогнозная оптовая цена электроэнергии на Оптовом рынке электроэнергии в Украине вырастет на 15-17%.

Справка УНИАН . Прогнозная оптовая рыночная цена электроэнергии рассчитывается с учетом предполагаемой структуры ее производства и объемов дотационных сертификатов. Энергоснабжающие компании учитывают прогнозную рыночную цену электроэнергии при расчете розничных тарифов.

В 2010 году уровень прогнозной оптовой цены вырос на 13,8% – с 441,4 грн., установленных для января, до 502,5 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

За 2009 год уровень прогнозной оптовой цены вырос на 8,7% – с 395,17 грн., установленных для января, до 428,55 грн за МВт/ч (без НДС) в декабре.

Прогнозная оптовая цена электроэнергии в 2008 году выросла на 46,3% – с 270,12 грн, установленных для января, до 395,17 грн. за МВт/ч (без НДС) в декабре.

В 2007 году прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию выросла на 20,9% – до 264,82 грн. за МВт/ч (без НДС).

Прогнозная оптовая рыночная цена на электроэнергию в 2006 году выросла на 16,05% – с 185,14 грн. до 219 грн. за МВт/ч (без НДС).

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ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году до 4%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011 году замедлится до 4% с 4,5% в 2010 году. Об этом говорится в обновленном квартальном экономическом отчете ЕБРР, опубликованном на сайте банка.

Согласно отчету, банк снизил оценки ВВП Украины в 2010 и 2011 годах, по сравнению с оценками, обнародованными в октябре 2010 года, на 0,5 п.п.

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Цены на нефть на NYMEX упали до самого низкого уровня более чем за месяц

Фьючерсы на нефть в понедельник, 24 января, закрылись на самом низком уровне более чем за месяц после того, как министр нефти Саудовской Аравии Али АЛЬ-НАИМИ сказал, что цены в этом году не изменятся по сравнению с прошлым годом. Это повысило опасения относительно того, что крупнейший в мире экспортер нефти может увеличить добычу нефти, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,24 доллара, или на 1,4%, до 87,87 доллара за баррель. Это самый низкий уровень закрытия с 16 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE снизились по итогам торгов на 1,20 доллара, или на 1,2%, до 96,40 доллара за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Али АЛЬ-НАИМИ в понедельник заявил, что мировая экономика, "очевидно, преодолела" рецессию 2008-2009 годов. В то же время, министр заметил, что цены в этом году будут стабильными по сравнению с прошлым годом. Участники рынка интерпретировали высказывание А.АЛЬ-НАИМИ как признак того, что Саудовская Аравия не исключает вероятности увеличения добычи нефти, чтобы сдержать рост цен.

Инфляция в Китае, который является вторыми в мире потребителем нефти, в 4-м квартале составила почти 5% при росте ВВП на 9,8%. Инфляция в других странах еще выше, и стабильный рост цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель, не сопровождающийся существенным ростом ВВП других стран, вызывает беспокойство у властей.

В то же время, члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) имеют значительные дополнительные добывающие мощности, а в ближайшие годы также ожидается рост подобных мощностей у стран, не являющихся членами ОПЕК. Оба этих фактора могут воспрепятствовать росту цен.

Темпы снижения цен на NYMEX в понедельник превзошли темпы падения цен на нефть марки Brent, широко используемой в Европе, на Ближнем Востоке и других странах. Контакты на NYMEX испытали давление по сравнению с другими контрактами на нефть главным образом ввиду чрезвычайно высоких запасов на терминале Кушинг в Оклахоме, который является пунктом поставки нефти по фьючерсным контрактам, торгующимся на NYMEX. Контракты на нефть такой марки как Brent не сталкиваются с подобным давлением.

Разница в цене между этими двумя контрактами выросла до двухлетнего максимума, достигнув почти 10 долларов во время торгов в понедельник. Эта разница, называемая спрэдом, внимательно отслеживается трейдерами на рынке нефти.

Участники рынка увидят новые данные по запасам нефти в США, в том числе на терминале Кушинг, позднее на этой неделе. Министерство энергетики США опубликует данные по запасам нефти и нефтепродуктов в среду в 15.00 по Гринвичу. Американский институт нефти опубликует отдельный отчет по запасам во вторник в 21.30 по Гринвичу.

Согласно прогнозу экономистов, запасы нефти на неделе 15-21 января выросли на 400 000 баррелей, запасы бензина увеличились на 2,6 млн. баррелей, а запасы дистиллятов остались без изменений. Коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей, как ожидается, вырос на 0,1 процентного пункта - до 83,1%.

Котировки февральских фьючерсов на бензин RBOB по итогам торгов упали на 4,57 цента, или на 1,9%, до 2,4132 доллара за галлон. Февральские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 3,15 цента, или на 1,2%, до 2,6193 доллара за галлон.

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В аэропорту «Борисполь» введены дополнительные меры безопасности

В аэропорту «Борисполь» введены дополнительные меры безопасности, направленные на предупреждение скопления большого количества людей в аэровокзальных комплексах, на привокзальных площадях аэропорта.

Об этом УНИАН сообщили в аэропорту.

Согласно сообщению, для этого привлечены дополнительные подразделения линейного отдела внутренних дел, который осуществляет свою деятельность на территории аэропорта, задействованы подразделения «Беркут» для обеспечения общественного порядка.

Доступ на территорию терминалов и привокзальных площадей ограничен.

Кинологической службой комплекса авиационной безопасности аэропорта осуществляется дополнительное патрулирование привокзальных площадей и терминалов. Усилены меры безопасности в пунктах контроля за авиационной безопасностью.

В аэропорту, учитывая введение дополнительных мер безопасности, просят пассажиров проявлять бдительность и сообщать о подозрительном багаже, особенно а таком, который оставлен без присмотра.

«Будьте внимательны, не принимайте от посторонних людей их вещи на временное хранение. По всем вопросам, касающимся обеспечения общественного порядка, просим обращаться к сотрудникам аэропорта и представителям правоохранительных органов, находящихся на его территории», - отмечается в сообщении "Борисполя".

Как сообщал УНИАН, 24 января в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. По последним данным, в результате взрыва погибли 35 человек, 168 получили ранения.

По предварительным данным, взрыв совершил террорист-смертник.

УНИАН