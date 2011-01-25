Янукович и Эрдоган подписали декларацию о создании Стратегического совета

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турецкой Республики Реджеп Тайип ЭРДОГАН подписали Совместное декларацию о создании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ подписан с целью формализации выхода взаимоотношений между Украиной и Турцией на уровень стратегического партнерства и создания механизма реализации нового формата отношений – Стратегического совета высокого уровня.

Стратегический совет будет разрабатывать предложения по стратегии и основным направлениям отношений Украины и Турции, будет координировать осуществление важных проектов по сотрудничеству в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Украинскую и турецкую части Стратегического совета будут возглавлять, соответственно, Президент Украины и премьер-министр Турецкой Республики. Заседания будут проводиться один раз в год по очереди - в Украине и Турции.

Для обсуждения ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в рамках Совета будет создана Общая группа стратегического планирования под председательством министров иностранных дел сторон, которая будет проводить заседание не менее одного раза в год.

«Сегодняшние наши переговоры были конструктивными, содержательными и дружескими», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о подписании Совместной декларации о создании Стратегического совета высокого уровня, он подчеркнул, что это является весомым событием в развитии отношений между двумя государствами, которое стало достойным ответом на современные потребности народов обоих государств.

Также, говоря о перспективах активизации украинско-турецких отношений на высоком уровне, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что украинская сторона ожидает, что в ближайшее время состоится официальный визит в Украину Президента Турции Абдуллы ГЮЛЯ.