МИД Украины пока не получил ответ от Чехии о предоставлении Данилишину политического убежища

Министерство иностранных дел Украины пока не получило ответ чешской стороны на свою ноту с просьбой предоставить информацию о предоставлении экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища.

Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Отвечая на вопрос, получен ли такой ответ, А.ДИКУСАРОВ ответил: ”Нет, пока еще не поступил. Мы ожидаем этот ответ”.

Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство иностранных дел Украины передало чешской стороне ноту с просьбой предоставить материалы о результатах рассмотрения дела экс-министра экономики Украины Б.ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.