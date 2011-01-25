МИД Украины пока не получил ответ от Чехии о предоставлении Данилишину политического убежища
17:28, 25 января 2011Разное
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Министерство иностранных дел Украины пока не получило ответ чешской стороны на свою ноту с просьбой предоставить информацию о предоставлении экс-министру экономики Богдану ДАНИЛИШИНУ политического убежища.
Об этом сообщил на брифинге глава пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.
Отвечая на вопрос, получен ли такой ответ, А.ДИКУСАРОВ ответил: ”Нет, пока еще не поступил. Мы ожидаем этот ответ”.
Как сообщал УНИАН, 18 января Министерство иностранных дел Украины передало чешской стороне ноту с просьбой предоставить материалы о результатах рассмотрения дела экс-министра экономики Украины Б.ДАНИЛИШИНА в чешских правоохранительных органах.
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