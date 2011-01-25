Главное на 25 января (вечер)

Правительство Украины приняло решение доразместить декабрьский выпуск еврооблигаций 2010 года на 100 млн. долл. США.

Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины от 19 января 2011 года, обнародованном на правительственном сайте.

«Осуществить дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа 2010 года на сумму 100 млн. долларов США согласно Условиям, утвержденным постановлением Кабмина от 15 декабря 2010 №1148, и в пределах предельного объема государственного долга на 2011 год», — говорится в документе.

Обеспечить выполнение этого постановления поручено Министерству финансов Украины.

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину с 1 по 11 февраля текущего года.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА.

«В период с 1 по 11 февраля Украину посетит Миссия МВФ под руководством Таноса АРВАНИТИСА для проведения дискуссий о втором пересмотре выполнения программы в рамках договора stand-by, – говорится в заявлении.

Украина и Турция договорились о начале процесса по подготовке к заключению соглашения об отмене визового режима между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН на совместной пресс-конференции, которая состоялась по результатам проведенных сегодня в Киеве украинско-турецких переговоров.

«Наше общее решение о подписании соглашения об отмене виз или о безвизовом режиме положено в основу значительной активизации наших торгово-экономических отношений», - прокомментировал достигнутые договоренности В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что это значительно расширит возможности украинских и турецких граждан, в частности, бизнесменов, туристов, свободно передвигаться по территориям обеих стран.

При этом Президент Украины уточнил, что подготовка и дальнейшее подписание соглашения об отмене визового режима будет предусматривать одновременное заключение соглашения о реадмиссии между Украиной и Турцией.

«Оно (соглашение о реадмиссии – УНИАН) тоже необходимо и мы договорились, что его подписываем синхронно», - также сказал Президент Украины.

В свою очередь премьер-министр Турции Р.ЭРДОГАН также положительно оценил достигнутые договоренности относительно начала процесса по отмене виз, и выразил пожелание, чтобы стороны завершили этот процесс синхронно и как можно скорее.

Сегодня в здании Европарламента в Брюсселе состоялась презентация финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, организованная Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, презентация проходила под девизом: «Евро-2012 в Украине: осталось 500 дней».

Украину на презентации представил министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, а также музыкальная группа «Man Sound».

В разговоре с журналистами после официальной части презентации министр отметил, что Украина хочет показать миру позитивные изменения.

«Страна меняется просто на глазах, и этого не нужно скрывать, об этом должны знать все. Вот поэтому мы в Европарламенте сегодня…», - сказал Р.САФИУЛЛИН.

Министр отметил, что на сегодня он не видит проблем, которые могли бы помешать подготовке и проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года в Украине.

Отвечая на вопрос УНИАН, почему сегодняшняя презентация проводится исключительно украинской стороной без участия поляков, Р.САФИУЛЛИН заявил: «Дело в том, что такая же (презентация – УНИАН) будет и от Польши. Я уверен, что потом мы, может быть, и совместно ее проведем».

Министр также отметил, что Украина пока не планирует проводить подобного рода презентации в других европейских институциях.

«Какая еще может быть евроинституция? Европарламент!», - сказал он.

Украину для создания совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» устроили бы российские активы, позволяющие без лишних затрат иметь нефть и газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня в ходе встречи с германскими бизнесменами.

При этом он подчеркнул, что активы, предложенные на сегодняшний день Россией, Украину не устраивают.

«Возникает вопрос: какие активы войдут со стороны России в это совместное предприятие? Если это такие активы, которые позволят нам иметь газ, нефть, - мы «за». Но если это месторождения, в которые придется вкладывать громадные ресурсы, не понятно, как транспортировать эти ресурсы, не понятно, когда эти затраты окупятся, то мы против», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что переговоры по созданию СП ведутся буквально каждую неделю. Однако особого прогресса в них нет.

«Мы ведем переговоры. Сказать, что мы достигли какого-то большого прогресса, я не могу на сегодняшний день. Сказать, что они стоят, я тоже не могу», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что оптимистически смотрит на развитие событий, поскольку между Украиной и Россией должно быть стратегическое партнерство, а не стремление получить сиюминутные выгоды.

«Я по натуре оптимист. И, во-первых, я глубоко убежден, что между Россией и Украиной должно быть стратегическое партнерство. Не сиюминутные какие-то выгоды, не позиция какой-то силы и диктата, а стратегическое партнерство как соседей, которые заинтересованы: мы – в развитии экономики России, а они должны быть заинтересованы в развитии экономики Украины. Мы во многом взаимно дополняем друг друга. И мы нацелены на достижение, прежде всего, взаимовыгодного равноправного соглашения на многие годы вперед. Я думаю, что конъюнктура, которая была с 2005 по 2009 годы включительно, уйдет в прошлое, и мы выстроим нормальные долговременные отношения», - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что в переговорах Украина и Россия ищут «трудный компромисс».

Кроме того, Н.АЗАРОВ выразил сожаление, что в вопросе модернизации ГТС с участием России и Европейского Союза до сих пор не удается выйти на то, чтобы ЕС со своей стороны гарантировал объемы закупки газа в России, Россия со своей стороны – объемы поставок, а Украина со своей стороны гарантирует транзит этого газа.

«К большому сожалению, пока нам не удается достичь такого соглашения трех сторон – России, Европейского Союза и Украины», - сказал Н.АЗАРОВ.

Украина ведет переговоры с США о возможности использования их технологий по разработке сланцевого газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил на встрече с германскими бизнесменами.

«Мы сейчас ведем переговоры с американцами по передачи нам соответствующих технологий. Технологии сложные, непростые, дорогостоящие. Но, тем не менее, мы вынуждены проводить большую работу, в том числе и по диверсификации поставок газа в нашу страну», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что Украине необходимо заниматься разработкой нетрадиционных месторождений газа, в первую очередь сланцевого и газа из угольных пластов.

(УНИАН)