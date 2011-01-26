Анонс на 26 января

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Безопасность украинских АЭС: современное состояние». Участники: бывший уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский; эксперт по вопросам энергетики Национального экологического центра Украины Дмитрий Хмара.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Защита персональных данных.Почему предприниматели требуют изменить закон?!». 23 отраслевых объединений Украины обращаются к Президенту с просьбой изменить ЗУ «О защите персональных данных». В нынешней редакции Закон приведет к росту коррупции и давления государственных органов. Участники: Татьяна Попова, глава правления Интернет ассоциации Украины; Валерий Пекар, вице-президент УСПП; Валентин Калашник, президент Украинской ассоциации директ маркетинга; Василий Телицкий, зам.директора юридического департамента Лиги страховых организаций Украины; Александра Матвийчук, главный юрисконсульт Ассоциации Украинских Банков

* В пресс-центре КМУ состоится брифинг председателя Правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонида Рысухина на тему: «Итоги реализации программ доступного жилья и обеспечения молодежи жильем в 2010 году. Перспективы на 2011 год».

* Состоится заседание Пресс-клуба при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Украине Павола Гармижка, посвященное актуальным вопросом украинско-словацких отношений.

* Пресс-конференция на тему: «Как повлияет на энергетический рынок ситуация с азербайджанским газом?». Участники: директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и независимый эксперт Александр Нарбут.

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