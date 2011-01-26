ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

«Дело» подает материал «В Прагу пытался сбежать еще один фигурант уголовного дела против команды Тимошенко», в котором пишет – вслед за экс-министром экономики Богданом Данилишиным в Прагу намеревался сбежать директор фирмы «ІСС Украина», через которую правительство Юлии Тимошенко закупило санитарные автомобили по завышенным ценам…

http://delo.ua/ukraine/v-pragu-pytalsja-sbezhat-esche-od-150865/

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Также «Дело» публикует материал «Аукцион щедрости: Попов вливает миллионые инвестиции в аэропорт «Жуляны» вместо частной фирмы», в котором пишет - аэропорт «Жуляны» начинает строительные работы международного пассажирского терминала за счет госбюджета, хотя финансировать эту работу полностью должна коммерческая компания, получившая аэропорт в аренду на 49 лет…

http://delo.ua/ukraine/aukcion-schedrosti-popov-vlivae-150813/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Труба не дура» пишет – руководство Евросоюза считает бессмысленным вкладывать деньги в модернизацию газотранспортной системы Украины. В Брюсселе исходят из того, что в случае строительства двух газопроводов из России в ЕС – South Stream и Nord Stream – необходимости в украинском и белорусском транзите ни у России, ни у Евросоюза больше не будет. Соответствующее заявление вчера сделал энергокомиссар ЕС Гюнтер Оттингер. Фактически Еврокомиссия подталкивает Киев к созданию совместного предприятия с "Газпромом"…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573881

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Дружба на годы и миллиарды» пишет – вчера в Киеве состоялась встреча президента Виктора Януковича с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом. Чиновники достигли принципиальной договоренности о создании зоны свободной торговли и введении безвизового режима между странами. Оба документа более важны для Анкары, чем для Киева, поэтому Янукович в ходе вчерашних переговоров потребовал от Турции принять компенсационный пакет, способный принести Украине экономическую выгоду…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1573883

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Издание «Экономические известия» в публикации «Правительство почти решило судьбу госбанков» пишет - Национальный банк передал в Министерство финансов свои предложения относительно дальнейшей судьбы рекапитализированных банков. В то же время сам Сергей Арбузов признает — правительство уже фактически решило судьбу Укргазбанка, «Родовід Банка» и банка «Киев»…

http://finance.eizvestia.com/full/pravitelstvo-pochti-reshilo-sudbu-gosbankov

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Также «Экономические известия» в публикации «Металлопрокат дорожает» пишут - в ближайшие месяцы цены на стальной прокат продолжат рост. Но вслед за этим, вероятнее всего, последует весеннее снижение стоимости…

http://markets.eizvestia.com/full/metalloprokat-dorozhaet

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«Газета по-киевски» в публикации «Поднять пинками Родину с колен» пишет – Домодедово. Это сейчас тема номер один, два и три в Живом Журнале…

http://mycityua.com/articles/internet/2011/01/26/000547.html

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Издание «Сегодня» в публикации «11 Еврозадач-2011: в Польшу фанам — без виз и дорога «Восток-Запад» пишет - нам за этот год нужно успеть провести мировую раскрутку Украины, вырастить лучшую траву на планете, оборудовать «бобики» кондиционерами и построить супердорогу…

http://www.segodnya.ua/euro2012/14216376.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Недвижимость-2011: торг будет уместен...» пишет - ситуация со стоимостью жилья в Киеве в этом году будет напоминать маятник: небольшое проседание до весны, затем плавный подъем – сезонное оживление. В главном эксперты единодушны: оснований для роста цен на столичное жилье в 2011-ом нет...

http://economics.unian.net/rus/detail/75174

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Отдых от налогов» пишет – инвесторов в проекты на Северном Кавказе могут на 10 лет освободить почти от всех налогов. Но без решения вопросов безопасности предприниматели туда не поедут…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253779/otdyh_ot_nalogov

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«Ведомости» в публикации «У Михалкова отбирают процент» пишут – Российский союз правообладателей (РСП) Никиты Михалкова может потерять право на сбор 1% от стоимости техники и дисков в пользу авторов. Решение об отмене аккредитации РСП вынес вчера Арбитражный суд Москвы…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253777/u_mihalkova_otbirayut_procent

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Издание «Известия» в публикации «Правительство продает зерно со скидкой» пишет - засуха взяла свое. Россия уже распечатала свой интервенционный зерновой фонд, а теперь в правительстве решили реализовать из этой стратегической заначки еще два миллиона тонн зерна. Первый вице-премьер Виктор Зубков заявил, что эти объемы будут отпускаться регионам без проведения биржевых торгов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150837/

(УНИАН)