Генпрокуратура Чехии считает недопустимой экстрадицию Данилишина

Генеральная прокуратура Чехии считает недопустимой экстрадицию экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, поскольку он получил политическое убежище в Чехии.

Соответствующее предложение Генеральная прокуратура Чехии передала Пражскому городскому суду в пятницу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на радио "Прага".

Вчера Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока не получило ответа чешской стороны на свою ноту с просьбой предоставить информацию о предоставлении экс-министру экономики Б.ДАНИЛИШИНУ политического убежища.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

14 января Б.ДАНИЛИШИН выпустили на свободу по решению городского суда столицы Чехии.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Экс-министр экономики, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года, и с тех пор находился в тюрьме Праги.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.