Азаров: Украина солидарна со всеми странами мира, которые борются с терроризмом

Украина солидарна со всеми странами мира, которые борются с терроризмом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров Украины, премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Хотел бы выразить глубокие соболезнования правительству России, родным и близким тех людей, которые погибли, и тем, кто пострадал во время взрыва в аэропорту «Домодедово» в Москве», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что никакого оправдания терроризму нет. «Мы твердо заявляем солидарность усилиям всех стран мира, которые принципиально борются с терроризмом, и подтверждаем, что защита жизни и здоровья людей, противодействие террористам во всех проявлениях – это, безусловно, позиция нашего государства», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.