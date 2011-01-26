Главное на 26 января (день)

Кабмин подготовил перечень инвестпроектов для реализации до 2014 года Кабинет министров Украины подготовил перечень инвестиционных проектов по разным отраслям для реализации до 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня на заседании Кабинета министров.

В частности, он отметил, что в перечень вошло 125 стратегически важных отраслевых и региональных инвестпроектов общей стоимостью около 200 млрд. грн.

Он подчеркнул, что 714 инвестпроектов будут реализованы по приоритетным направлениям социально-экономического развития на общую сумму около 900 млрд. грн.

А.АЗАРОВ сообщил, что для реализации этих проектов будут привлекаться средства мировых, европейских и российских финансовых организаций и частных инвесторов. Правительство будет поддерживать региональные проекты, которые будут касаться разработки нефтегазовых месторождений, что даст возможность в перспективе выйти на добычу 10,3 млрд. кубометров природного газа и увеличит поступления в бюджет до миллиарда гривень в год; налаживания серийного производства самолетов Ан-140 и Ан-148, разработки турбореактивного двухконтурного двигателя АИ-222-28. Также будет оказана поддержка проектам в сфере сельхозмашиностроения, в частности, по техническому переоснащению тракторного производства на «Южмаше», строительству комплексов по переработке и хранению сельхозпродукции.

По словам Н.АЗАРОВА, будет оказана поддержка проектам в металлургической отрасли по производству стали и проката, в частности, на «Запорожстали» и Донецком металлургическом заводе. Реализация этих проектов существенно снизит себестоимость проката, отметил премьер.

Он также сообщил, что будет оказана поддержка проектам в области высоких технологий, в частности, по производству спутниковой навигационной аппаратуры для пользователей системой «ГЛОНАСС» в Харьковском институте радиотехнических измерений.

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Правительство решило утилизировать 12 тыс. тонн меланжа в 2011-2012 годах

Кабинет министров Украины утвердил перечень компонентов жидкого ракетного топлива (меланж), которые подлежат утилизации в 2011-2012 годах, в объеме 12 тыс. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ.

По его словам, соответствующее распоряжение было принято сегодня на заседании правительства.

“Будем пытаться, чтобы оно было утилизировано на протяжении двух лет. Это очень сложный процесс”, - сказал М.ЕЖЕЛЬ. Он отметил, что государственным бюджетом предусмотрено на эти цели 120 млн. 800 тыс. грн.

Министр отметил, что уже составлен график утилизации меланжа, и, кроме бюджетных средств, утилизация будет происходить за счет финансирования в рамках гранта ОБСЕ.

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Кабмин может увеличить квоты на экспорт зерновых в объеме 2,5-2,7 млн. тонн - Присяжнюк

Правительство Украины рассматривает возможность увеличения квот на экспорт зерновых в объеме 2,5-2,7 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

«Мы рассматриваем возможность увеличить квоты, и мы будем предлагать вместе с Министерством экономики миллион тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы», - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Вместе с этим он отметил, что на сегодняшний день вопрос об отмене квот не рассматривается, поскольку усложняется ситуация на мировом рынке зерна. «Учитывая ситуацию в Австралии, Аргентине и Бразилии, я думаю, что сейчас появится тенденция, что многие страны, включая и Евросоюз, будут мониторить экспорт зерновых, поскольку реально с зерновыми большая проблема», – сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, ранее Н.ПРИСЯЖНЮК заявлял, что в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины рассчитывают в феврале упразднить квоты на экспорт зерновых.

В то же время Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что министерство приняло решение увеличить экспорт кукурузы.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом были установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г., и увеличил размер квот на 1,5 млн. тонн - до 4,2 млн. тонн. В частности, размер квоты на экспорт пшеницы увеличен на 500 тыс. тонн – до 1 млн. тонн, кукурузы – на 1 млн. тонн, до 3 млн. тонн.

22 декабря 2010 г. Н.ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна.

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Генпрокуратура Чехии считает недопустимой экстрадицию Данилишина

Генеральная прокуратура Чехии считает недопустимой экстрадицию экс-министра экономики Украины Богдана ДАНИЛИШИНА, поскольку он получил политическое убежище в Чехии.

Соответствующее предложение Генеральная прокуратура Чехии передала Пражскому городскому суду в пятницу, пишет «Украинская правда» со ссылкой на радио "Прага".

Вчера Министерство иностранных дел Украины заявило, что пока не получило ответа чешской стороны на свою ноту с просьбой предоставить информацию о предоставлении экс-министру экономики Б.ДАНИЛИШИНУ политического убежища.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге.

14 января Б.ДАНИЛИШИН выпустили на свободу по решению городского суда столицы Чехии.

Б.ДАНИЛИШИН попросил в Чехии политического убежища в конце ноября 2010 года.

Экс-министр экономики, которого Украина 18 августа 2010 года объявила в розыск по линии Интерпола, был задержан работниками пражской полиции в столице Чехии 19 октября 2010 года, и с тех пор находился в тюрьме Праги.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 "злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины”, связанного с проведением госзакупок. Результатом действий Б.ДАНИЛИШИНА, сообщали в октябре в МВД, стало неэффективное и чрезмерное расходование государственных средств, что, в свою очередь, нанесло ущерб государству в лице Министерства обороны Украины на сумму 13,9 млн. грн.

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Украина в 2011 году планирует купить в Сингапуре морскую буровую установку

Украина в 2011 году планирует купить в Сингапуре самоподъемную плавучую буровую установку (СПБУ) для работы на шельфе Черного моря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на встрече с немецкими бизнесменами.

«Мы будем вкладывать деньги в развитие нашего собственного нефтегазового комплекса. Вот уже в этом году в наших планах строительство платформы для бурения скважин (СПБУ – УНИАН) на шельфе. Ведутся сейчас переговоры с Сингапуром по приобретению такой платформы», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что переговоры, касающиеся разработки шельфа Черного моря, ведутся еще с рядом зарубежных компаний.

«Мы наверстываем потерянное время», – сказал глава правительства.

УНИАН