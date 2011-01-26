Предприниматели просят не вводить ответственность за невыполнение закона о ЗПД

Более 20 предпринимательских организаций обратились с письмами к Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру с просьбой не вводить ответственность за невыполнение закона о защите персональных данных до разработки всех необходимых для его действия подзаконных актов и проведения разъяснительной работы.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Валерий ПЕКАР.

На сегодня в парламенте находится законопроект, предусматривающий введение ответственности за невыполнение закона о защите персональных данных. И предприниматели обращаются к руководству страны с просьбой отложить принятие и вступление в силу этого законопроекта до разработки подзаконных актов.

По словам В.ПЕКАРА, «предприниматели не против уже действующего закона о защите персональных данных… Предприниматели побаиваются только того, что закон является неточным, имеет очень много «дыр» и является большой базой для коррупции».

В.ПЕКАР также сообщил, что на сегодня ответа на обращение к руководителям страны получено не было.

Комментируя законопроект, вводящий ответственность за невыполнение закона о защите персональных данных (далее - Закон о ЗПД), юридический советник президента Украинской ассоциации директ-маркетинга (УАДМ) Дмитрий ЙОВДИЙ отметил: «Тут создается серьезная ситуация: нормы закона фактически выполнить невозможно, нет нормативно-правовых актов, которые могут регламентировать его выполнение, но уже предлагается установить административную и уголовную ответственность за невыполнение норм данного закона». Последствием такой ситуации может быть коррупция, считает он.

Юрист также подчеркивает, что на сегодня нет ни одного подзаконного акта, который бы устанавливал механизм выполнения закона о ЗПД. «Вследствие этого, многие положения закона являются непонятными как для предпринимателей, как для граждан, так и для самого государства, государственных органов, которые должны его выполнять», - сказал он. По словам Д.ЙОВДИЯ, в законе необходимо четко прописать определение персональных данных лица с определением минимально необходимой персональной информации.

Председатель правления Интернет-ассоциации Украины (ИНАУ) Татьяна ПОПОВА сообщила, что для действия данного закона необходимо разработать порядка 30 нормативных актов. «Наша ассоциация, безусловно, тоже обеспокоена тем, что с одной стороны вступил в силу закон, создан орган, у которого явно финансирования недостаточно для того, чтобы себе обеспечить квалифицированный персонал, который сможет в кратчайшие сроки эту нормативную базу разработать. Более того, тот бюджет, который выделен, его недостаточно для создания электронного реестра…», - сказала она.

Т.ПОПОВА отмечает, что на сегодня среди предпринимателей ассоциации паника из-за непонимания применения норм закона о ЗПД.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2010 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О защите персональных данных". Закон вступил в силу 1 января 2011 года, кроме статьи 3, которая вступила в силу со дня его опубликования.

Законом регулируются отношения, связанные с защитой персональных данных во время их обработки.

По закону, объектами защиты являются персональные данные, которые обрабатываются в базах персональных данных. Персональные данные, кроме обезличенных персональных данных, по режиму доступа являются информацией с ограниченным доступом. Законом может быть запрещено отнесение персональных данных определенных категорий граждан или их исчерпывающего перечня к информации с ограниченным доступом.

Цель обработки персональных данных должна быть сформулирована в законах, других нормативно-правовых актах, положениях, учредительных или других документах, которые регулируют деятельность владельца базы персональных данных, и соответствовать законодательству о защите персональных данных.

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