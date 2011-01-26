Янукович переназначил уволенных замминистров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своими указами от 26 января освободил некоторых заместителей министров и назначил их на те же должности в рамках административной реформы.

Соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности, уволены и назначены на должность заместителя министра внутренних дел Украины Виктор РАТУШНЯК и Сергей ЧЕРНЫХ.

Борис ЖЕБРОВСКИЙ занял должность заместителя министра образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Олега ОВЧАРУК назначен первым заместителем председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

В.ЯНУКОВИЧ назначил Сергея ДУБОВИКА заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины, Игоря ШИШОВА - заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины, Ярослава МАКАРЧУКА - первым заместителем председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины.

Вадим СИМОНОВ назначен заместителем председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины, Александр ГРЕЧКО - первым заместителем председателя Государственной авиационной службы Украины.

Президент также переназначил других представителей министерств и ведомств.