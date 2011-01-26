Реформирование естественных монополий должно стать приоритетом – Клюев

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ считает, что приоритетом экономической политики в Украине в 2011 году должно стать реформирование естественных монополий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

«Одним из приоритетов экономической политики государства в 2011 году должно стать комплексное реформирование естественных и инфраструктурных монополий, повышение эффективности работы НАК «Нафтогаз Украины», реформирование угольной промышленности», – заявил А.КЛЮЕВ.

Он также считает, что в реформировании нуждается жилищно-коммунальное хозяйство, причем оно должно проходить с учетом интересов регионов.