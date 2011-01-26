Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 3-4 февраля посетит Польшу с государственным визитом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Виктора ТИХОНОВА.

В частности, украинский вице-премьер сегодня во время встречи в Варшаве с министром экономики Польши Вальдемаром ПАВЛЯКОМ обсудил некоторые вопросы, связанные с визитом Президента Украины.

Так, речь шла о подготовке Х Экономического форума «Украина-Польша», который пройдет под патронатом глав обоих государств, и Конференции руководителей регионов Украины и Польши. Планируется также подписание Дорожной карты украинско-польского сотрудничества на 2011-2012 годы.

«Надеемся, что по результатам Экономического форума будет выработан ряд конкретных мероприятий как для увеличения торгово-экономической, так и инвестиционной деятельности», - отметил В.ТИХОНОВ.

Он подчеркнул, что Украина заинтересована в последующем всестороннем активном развитии украинско-польского диалога, его наполнении максимально конструктивным и прагматическим содержанием, и визит Президента Украины в Польшу должен стать мощным толчком активизации двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ во время участия 27-28 января в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе планирует провести встречи с главами других государств, в частности и с Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ.