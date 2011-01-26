Главное на 26 января (вечер)

Индекс реальной заработной платы в Украине по итогам 2010 года вырос на 10,2%.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики.

В декабре 2010 года индекс реальной зарплаты вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем 2009 года.

Уровень среднемесячной заработной платы штатных работников в январе-декабре 2010 года составил 2,239 тыс. грн., что на 20% больше по сравнению с январем-декабрем 2009 года.

В среднем заработная плата работников с полной занятостью по Украине в декабре 2010 года составила 2,801 тыс. грн., что на 12,3% больше по сравнению с ноябрем. Заработная плата штатных работников в декабре 2010 года составила 2,629 тыс. грн., что на 11,7% больше по сравнению с ноябрем.

Размер фонда оплаты труда в 2010 году составил 297,142 млрд. грн., в частности в декабре – 28,633 млрд. грн.

В условиях принудительной неполной занятости в прошлом году находились: без сохранения зарплаты - 56,3 тыс. человек, на условиях работы неполного дня (недели) – 498,7 тыс. человек.

Количество наемных работников в декабре 2010 года сократилось на 0,9% по сравнению с ноябрем - до 10,578 млн. человек.

Хозяйственный суд Киева возбудил дело о банкротстве национального оператора АЭС НАЭК «Энергоатом» по иску ПАО «Укртатнафта».

Об этом сказано в определении суда от 14 января по делу № 49/15, копией которого располагает УНИАН.

В документе не указываются исковые требования «Укртатнафты», на основании которых суд принял решение о возбуждении дела о банкротстве.

Определением введен мораторий на распоряжение имуществом НАЭК, а также выполнение компанией своих финансовых обязательств. При этом, согласно документу, мораторий введен на все время производства дела о банкротстве.

Судебное заседание по делу назначено судом на 9 февраля.

В пресс-службе НАЭК «Энергоатом» пока воздерживаются от комментариев по поводу начала процедуры банкротства компании.

В связи с террористическим актом в здании аэропорта «Домодедово» в России и взрывами в Макеевке Донецкой области руководство Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) по результатам совещания с участием представителей Службы безопасности Украины, Министерства по чрезвычайным ситуациям, транспортной милиции МВД на ЮЗЖД, службы военизированной охраны и других структур приняло решение о введении дополнительных мер безопасности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, эти меры направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в зоне скопления большого количества людей в вокзальных комплексах и на привокзальных площадях в пределах Юго-Западной железной дороги.

В частности, для обеспечения общественного порядка и безопасности пассажиров на территории вокзалов ЮЗЖД привлечены дополнительные подразделения транспортной милиции, подразделение службы военизированной охраны Юго-Западной железной дороги, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям и охранной фирмы.

Доступы на территорию вокзала, привокзальную площадь, к камерам хранения, в залы ожидания, помещения билетных касс, переходы находятся под пристальным круглосуточным видеонаблюдением. Проводятся внеплановые проверки территории вокзалов и подсобных помещений для выявления подозрительных предметов, которые могут содержать взрывное устройство. Увеличена периодичность громкоговорящего оповещения пассажиров о мерах безопасности.

Кроме того, в сообщении отмечается, что кинологическая служба военизированной охраны ЮЗЖД осуществляет дополнительное патрулирование запрещенных зон. С работниками железной дороги проведены внеплановые инструктажи относительно действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и выявления взрывоопасных предметов.

Как отмечается в сообщении, руководство ЮЗЖД надеется, что пассажиры с пониманием отнесутся к возможным неудобствам в связи с введением дополнительных мер безопасности, призывает их быть бдительными и осторожными, сообщать об опасных предметах, особенно тех, которые оставлены без присмотра, не брать у посторонних людей вещи на временное хранение. По вопросам обеспечения общественного порядка необходимо обращаться к сотрудникам вокзала и представителям правоохранительных органов.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время своего рабочего визита в Швейцарию 27-28 января примет участие в мероприятиях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, а также проведет ряд двусторонних встреч с главами других государств.

Об этом сообщает пресс-служба Президента со ссылкой на главу Администрации Президента Украины Сергея ЛЕВОЧКИНА.

Темой нынешнего заседания ВЭФ являются «Общие нормы для новой реальности», и в ходе его работы «предусматривается очертить новые модели взаимодействия, которые смогут способствовать не только преодолению разногласий между центрами многополярной системы мира, но и обеспечению всеобъемлющего роста и инвестиций», говорится в сообщении.

По словам С.ЛЕВОЧКИНА, 27 января Президент Украины примет участие в интерактивной дискуссии, организованной австрийским правительством и Организацией экономического сотрудничества и развития, на тему: «От Австрии до Центральной Азии: инвестиции и тенденции конкурентоспособности на последующее десятилетие». Упомянутое мероприятие, среди прочего, будет посвящено подготовке регионального саммита ВЭФ по вопросам экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии (Вена, 8-9 июня 2011 г.).

28 января В.ЯНУКОВИЧ выступит в Давосе на Седьмой украинской ланч-конференции «Старт для изменений». Во время этого традиционного мероприятия планируется в неформальной обстановке – с участием Президентов Украины и Польши, ведущих политиков и бизнесменов мира – оценить возможные преимущества от проведения в обеих странах финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

В этот же день в рамках ежегодного заседания ВЭФ В.ЯНУКОВИЧ в качестве содокладчика примет участие в специальной интерактивной сессии высокого уровня «Энергетическое будущее Европы». Во время этого мероприятия будут рассматриваться направления гарантирования энергетической безопасности Европы, обеспечения надежного и конкурентоспособного снабжения энергоносителей, геополитические аспекты энергетической политики, а также развитие альтернативной энергетики. Как подчеркнул С.ЛЕВОЧКИН, Президент Украины намерен акцентировать внимание, среди прочего, на важности и актуальности чернобыльской проблематики, надлежащей реализации «чернобыльских проектов», обратив внимание на ряд соответствующих мероприятий, которые состоятся весной этого года в Киеве, в частности - Международная конференция высокого уровня «Двадцать пять лет Чернобыльской катастрофы. Безопасность будущего».

Также С.ЛЕВОЧКИН сообщил, что площадка Давосского форума будет эффективно использована для проведения двусторонних встреч В.ЯНУКОВИЧА, в частности, с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом АЛИЕВЫМ, Президентом Республики Польша Брониславом КОМОРОВСКИМ, Генеральным секретарем ООН ПАН Ги Муном, Президентом ЕБРР Томасом МИРОВЫМ.

Планируется также, что Президент Украины даст интервью представителям ведущих мировых СМИ, в частности изданиям «Вашингтон пост» и «Уолл Стрит Джорнал», телекомпании «Би-Би-Си».

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 890,68 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения 168 дней) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 451,17 млн. грн.; 26 октября 2011 года (273 дня) и доходностью 8% – 916,18 млн. грн.; 12 декабря 2012 года (686 дней) и доходностью 10% – 510,786 млн. грн.

Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 12,6 млн. грн. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в сумме 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.

Общий объем торгов на Украинской бирже в 2010 году вырос в 8,9 раза по сравнению с 2009 годом и составил 27 млрд. 426 млн. грн., а общее количество сделок увеличилось в 7,8 раза и достигло 990 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской биржи.

Согласно сообщению, объем торгов на фондовом рынке Украинской биржи за 2010 год вырос в 7,7 раза по сравнению с 2009 годом и составил 23 млрд. 832 млн. грн., а общее количество сделок увеличилось в 6,6 раза и достигло 836,8 тыс.

Объем торгов на срочном рынке в течение восьми месяцев прошлого года с начала запуска рынка составил 3 млрд. 593,9 млн. грн., или 1 млн. 777,9 тыс. контрактов, а количество сделок – 153,5 тыс.

На рынке государственных облигаций было проведено 83 сделки на сумму 243 млн. 631 тыс. грн. На рынке корпоративных облигаций было осуществлено 162 сделки на общую сумму 478 млн. 806 тыс. грн. На рынке инвестиционных сертификатов состоялось 200 сделок на сумму 25 млн. 935,9 тыс. грн.

По итогам 2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, вырос на 67,9% – с 1455,47 до 2443,70 пункта.

Национальный банк Украины инициирует изъятие из оборота монет номиналом 1 и 2 копейки.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Владимир КРОТЮК.

«Эти монеты перестали быть мерой стоимости, мерой накопления. Практически мы их добавляем и уже 4-5 лет они не возвращаются в банковскую систему, в оборот», – сказал он, отметив при этом, что на изготовление этих монет тратятся значительные суммы средств.

НБУ будет решать вопрос изъятия этих монет совместно с Кабинетом Министров Украины. На данный момент проводятся соответствующие согласования данного процесса с правительственными структурами.

По словам В.КРОТЮКА, если будет принято положительное решение, то в ходе изъятия будет учтен международный опыт с целью недопущения негативных последствий для населения.

Национальный банк Украины изучает целесообразность введения в обращение купюры номиналом 1000 гривень.

«Пока еще мы осуществляем анализ, достаточно ли у нас на сегодня существующих номиналов. Если результаты анализа покажут, что есть необходимость выпуска банкноты номиналом 1000 гривень, то будем вносить предложения. Пока такое решение не принято, и предложения такие не вносились», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, НБУ планирует в 4-м квартале т.г. выпуск банкнот номиналом 200 гривень с усовершенствованной системой защиты, при этом существенных изменений в дизайне банкноты не предусматривается.

Что касается усовершенствования защиты на перспективу, то В.КРОТЮК отметил, что Нацбанк, совместно с другими центральными банками, планирует использовать специальный элемент, который сделает невозможным копирование банкноты на принтере.

«У нас на 1 млн. банкнот 5 подделок. Если взять ЕС, то там 67 подделок на 1 млн. банкнот. У нас 99,5% подделок - это подделки на принтерах, сканерах, имеется в виду, не на печатном оборудовании», - сказал В.КРОТЮК.

По его словам, в международной практике принято один раз в 4-5 лет пересматривать системы защиты банкнот.

(УНИАН)