Анонс на 27 января

* Состоится открытое заседание НКРЭ.

* Пресс-конференция председателя НКРЭ С.Титенко.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Хто , коли і у який спосіб модернізуватиме українську ГТС?» Учасники: Володимир Саприкін – незалежний експерт з питань енергетики; Геннадій Рябцев – заступник директора Науково - технічного центру «Психея».

* Состоится семинар на тему: „Налоговый Кодекс Украины: изменения в администрировании налогов, НДС, ПДФО, земельный налог”. Организаторы - Совет предпринимателей при КМУ совместно с Государственной налоговой администрацией Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Градостроительная реформа в Украине», посвященная принятому Закону «О регулировании градостроительной деятельности». Участники: директор Института города Александр Сергиенко; активист гражданской инициативы «Сбережем старый Киев» Игорь Луценко.

* Пресс-конференция на тему: «Социально-экономическое развитие и инвестиционная политика Киева в 2011 году». В работе примет участие зам. главы КГГА администрации Руслан Крамаренко.

* Пресс-конференция, во время которой Проект USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине», Министерство жилищно-коммунального хозяйства и звезды украинского шоу-бизнеса презентуют совместный проект «Сезон теплосбережения в Украине». В пресс-конференции примут участие: Сара Вайнс, исполняющая обязанности директора миссии Агентства США по международному развитию (USAID); Ольга Романюк, зам.министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и ALyosha, певица, участница от Украины на Евровиденье 2010 в Осло.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Национальный туристический офис и ведущие туроператоры объединяют усилия для популяризации туризма в Украине». На пресс-конференции будут анонсированы мероприятия, направленные на поддержку и развитие внутреннего туризма Украины, которые будут проводиться в рамках VI Международной туристической выставки «Украинский туристический форум 2011 (весна)». Участники: Олег Литвяк, директор ГП «Национальный туристический офис», Елена Шаповалова, президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, Аркадий Маслов, генеральный директор «АЛТУ-ЭКСПО» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 279-72-89. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка, директора Европейского банка реконструкции и развития в Украине Андре Куусвека, а также руководителей Украинской зерновой ассоциации и Украинской аграрной конфедерации по поводу подписания Меморандума об Инициативе о совместных действиях по поддержке зернового сектора Украины.

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Мифы о незаконной застройке города Киева”. Будут затронуты вопросы о застройке города Киева, необходимости пересмотра механизмов по организации застроек, вопросы строительства возле памяток культуры и т.п.. В работе примет участие генеральный директор БК “Житлобуд” В.Земляков (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 067 403-27-03.

14-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Как банковский сектор и реальное агрострахование могут посодействовать улучшению качества аграрного бизнеса?”. Организаторы - Райффайзен Банк Аваль, Представительство Международной финансовой корпорации (IFC) в Украине и Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива». Приглашены: Елена Волошина, председатель Представительства IFC в Украине; Артур Илияв, зам.председателя правления Райффайзен Банка Аваль; Гарри Роше, руководитель Программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине». Вопросы: агрострахование: 70% мирового опыта против 3% украинских реалий; роль агрострахования в расширении кредитования сельхозпроизводителей; первый опыт внедрения на украинском рынке инновационного страхового продукта для аграриев и т.п. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: (067) 507-63-39, (067) 940-40-56, (050) 335-96-48. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* При участии первого заместителя председателя КГГА Александра Мазурчака состоятся общественные слушания о введении новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

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