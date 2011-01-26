Курс НБУ на 27.01.11

Официальный курс НБУ на 27.01.11100 USD США – 793.6400 (26 января – 793.8800)100 EUR – 1085.7789 (26 января – 1079.3592)10 RUR – 2.6653 (26 января – 2.6645)Учетные курсы банковских металлов на 27.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-105990.62 (26 января-105268.49)961 XAG 10 Серебро-2150.76 (26 января-2119.66)962XPT10Платина-142855.20(26 января-141866.36)964XPD10Палладий-63253.11 (26 января-62398.97)

Официальный курс НБУ на 27.01.11 100 USD США – 793.6400 (26 января – 793.8800) 100 EUR – 1085.7789 (26 января – 1079.3592) 10 RUR – 2.6653 (26 января – 2.6645) Учетные курсы банковских металлов на 27.01.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-105990.62 (26 января-105268.49) 961 XAG 10 Серебро-2150.76 (26 января-2119.66) 962XPT10Платина-142855.20(26 января-141866.36) 964XPD10Палладий-63253.11 (26 января-62398.97)

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