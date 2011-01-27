ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 января

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» подает материал «В Украине будет новый «Налоговый майдан», в котором пишет – предприниматели назвали дату новых майданов против Налогового кодекса…

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-budet-novyj-nalogov-150995/

* * *

Также «Дело» публикует материал «За право посетить форум в Давосе придется заплатить минимум $70 тыс.», в котором пишет - обозреватели The New Youk Times подсчитали, во что обойдется поездка в Давос компании-участнику…

http://delo.ua/world/za-pravo-posetit-forum-v-davo-150962/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Высокий спрос на низкую ставку» пишет – инвесторы смирились с отказом Минфина повышать ставки доходности облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и нарастили объемы покупок – во вторник продажи ценных бумаг достигли рекордных за последние девять месяцев 1,9 млрд грн. Участники рынка говорят, что наибольшим спросом пользовались краткосрочные госбумаги, а привлечение такого объема средств вызвано тем, что Минфину необходимо погасить долг в размере 2 млрд грн.

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574380

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Укртатнафта» затеяла евроремонт» пишет – акционеры "Укртатнафты" решили выделить в этом году около $175 млн. на ремонт и модернизацию Кременчугского НПЗ. В дальнейшем эта сумма будет увеличена до $250 млн., что позволит предприятию начать выпуск топлива, соответствующего стандарту Евро-5. Впрочем, эксперты считают, что окончательное решение по этому вопросу акционеры примут лишь в случае введения пошлин на импорт нефтепродуктов в Украину…

http://kommersant.ua/doc.html?docId=1574361

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Siemens рвется в Борисполь» пишет - для проекта скоростной железнодорожной трассы между Киевом и аэропортом «Борисполь» могут быть закуплены поезда немецкого концерна Siemens. Однако эксперты шансы компании на участие в проекте оценивают как крайне низкие — из-за дороговизны продукции и эксклюзивного характера соглашения между «Укрзалiзницею» и корейской Hyundai…

http://markets.eizvestia.com/full/siemens-rvetsya-v-borispol

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Водочники поддержали очередное повышение цен на спирт» пишут - спиртовой монополист «Укрспирт» опять повышает цену на свою продукцию. Однако на этот раз от производителей водки не только не будет бранных писем правительству, а напротив - только понимание и поддержка. В феврале стороны подпишут меморандум, в котором будет оговорено, что дополнительная плата за спирт пойдет на модернизацию существующих спиртзаводов, а в дальнейшем — и на строительство новых…

http://markets.eizvestia.com/full/vodochniki-podderzhali-ocherednoe-povyshenie-cen-na-spirt

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «107 домов ждут исполнения приговора» пишет – за последние пять лет Киев лишился десятой части из тысячи памятников архитектуры и истории. Крест на них поставило Минкультуры, отказавшись вносить в Госреестр…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/26/202542.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В Украине может появиться купюра в 1000 гривен, а двухсотки усовершенствуют» пишет - Национальный банк Украины изучает целесообразность введения в обращение купюры номиналом 1000 гривен…

http://www.segodnya.ua/news/14216852.html

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Тандем в минусе» пишет – рейтинги Дмитрия Медведева и Владимира Путина в начале года рухнули. Рейтинг Путина достиг минимума с 2008 г. Замеры были сделаны еще до взрыва в «Домодедово»…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253847/tandem_v_minuse

* * *

Также «Ведомости» в публикации «Россия создаст суверенный инвестфонд» пишут – фонд разделит риски с иностранными инвесторами через совместные инвестиции в проекты модернизации российской экономики…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1197522/rossiya_sozdast_suverennyj_investfond

* * *

Издание «Известия» в публикации «Кавказские миллиардные воды» пишет - на Всемирном экономическом форуме презентован проект нового российского мегакурорта…

http://www.izvestia.ru/economic/article3150893/

(УНИАН)