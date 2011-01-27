Главное на 27 января (день)

НБУ могут разрешить вводить норму по обязательной продаже валютной выручки

Правительство Украины предлагает дать право Национальному банку Украины вводить норму по обязательной продаже экспортной валютной выручки сроком до 6 месяцев в случае возникновения угрозы формирования дефицита платежного баланса.

Соответствующий законопроект размещен для обсуждения на сайте Министерства экономического развития и торговли.

«Правительство и Национальный банк Украины имеют право вводить сроком до 6 месяцев требование относительно обязательной продажи поступлений в иностранной валюте в интересах резидентов и нерезидентов в случае возникновения угрозы формирования дефицита платежного баланса», - говорится в документе.

Требование по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте и порядок продажи, говорится в законопроекте, устанавливаются путем принятия соответствующего постановления НБУ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в 2011 – 2013 годах на отечественную экономику, в частности, на ее валютный рынок, будет оказывать значительное давление необходимость возвращения и обслуживания полученных Украиной внешних кредитов.

«При этих условиях особенное внимание должно уделяться наращиванию собственных золотовалютных резервов», - говорится в записке.

Введение нормы по обязательной продаже поступлений в иностранной валюте, говорится в записке, будет способствовать увеличению золотовалютных резервов, и позволит обеспечить долларизацию, повысит управляемость финансового рынка, станет важным фактором финансовой стабильности и увеличения объемов кредитования. Также эта норма позволит поддерживать стабильный обменный курс гривни к доллару США.

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С 1 февраля предприниматели объявят бессрочную акцию неповиновения С 1 февраля во всех городах Украины будет объявлена бессрочная акция неповиновения предпринимателей.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщил председатель координационного совета Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса в Украине Игорь ГУРНЯК.

“Почти в каждой области Украины есть постоянные вызовы в милицию представителей Ассамблеи, которые были участниками Майданы. Есть проблемы с нарушениями законодательства при проведении проверок. Более того, часть членов координационного совета Ассамблеи имеет дела в судах и находится в условиях судебного преследования. Некоторые наши члены уже побывали на допросах по 5-6 раз. Кто-то находится в статусе невыездных. Лично я был на допросе на прошлой неделе во Львове. Все проходило в нормальной обстановке. Согласно Конституции Украины, дал ответы на те вопросы, на которые посчитал нужным. Вызывали в качестве свидетеля по поводу перекрытия улицы Институтской”, - отметил он.

По словам И.ГУРНЯКА, предпринимателей вызывают на допросы, чтобы собрать информацию и попытаться зародить в обществе страх.

Председатель совета Ассамблеи отметил, что во время акции будут требовать отменить Налоговый кодекс, отправить в отставку правительство, провести выборы в парламент в 2011 году и не принимать Трудовой кодекс.

“Налоговый кодекс за очень короткий период времени был принят, начал действовать. Но ни бизнес, ни налоговая, ни Пенсионный фонд к этой ситуации не готовы. Фактически мы находимся в условиях своеобразного хаоса”, - сказал И.ГУРНЯК.

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Генпрокуратура завершила досудебное следствие по делу Луценко 26 января Генеральная прокуратура Украины завершила расследование уголовного дела по обвинению экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО в совершении преступлений по трем эпизодам.

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Игорь ФОМИН.

“Все было сделано вчера, и они об этом сообщили”, - сказал он, отметив, что третье уголовное дело объединено в одно производство с двумя предыдущими, которые также ранее были объединены между собой.

По словам И.ФОМИНА, сегодня он едет в Генпрокуратуру, чтобы получить “хоть какие-то документы, которые позволят начать ознакомление с материалами объединенного дела”.

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Кабмин выпустит ОВГЗ на 5 млрд. грн. для кредитования Аграрного фонда

Кабинет министров Украины выпустит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд. грн. для кредитования Аграрного фонда. Об этом говорится в постановлении Кабмина №43 от 19 января 2011 г., размещенном на сайте правительства.

«Осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа со сроком погашения до 5 лет в объеме 5 млрд. грн. с соответствующей коррекцией предельного объема государственного долга», - говорится в постановлении.

В постановлении указывается, что Минфин выступит эмитентом ОВГЗ и обеспечит их размещение на первичном рынке.

Привлеченные в ходе размещения ценные средства будут направлены Министерству аграрной политики и продовольствия как главному распорядителю бюджетных средств для Аграрного фонда на условиях возвращения до конца 2011 г. с соответствующим увеличением показателей финансирования и кредитования государственного бюджета.

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У побережья Нигерии совершено нападение на греческое судно, похищен капитан-украинец Греческие официальные лица сообщили о вооруженном нападении на греческое судно у побережья Нигерии, при котором злоумышленники похитили двух офицеров, один из которых - украинец, капитан судна, сообщает Би-Би-Си.

Два моряка-египтянина, согласно сообщению, ранены, но подробностей об их состоянии не поступало. Сообщают лишь, что угрозы их жизни нет.

Греческая портовая полиция обнародовала заявление, в котором утверждает, что нападение на грузовое судно "Персей" было совершено в среду утром, когда оно стояло на якоре у порта Онне.

Судно под флагом Сент-Винсента и Гренадин, в составе экипажа - 15 человек, среди которых граждане Украины, Греции, Сирии, Египта и Филиппин, сообщает греческое ведомство.

Вооруженные нападающие забрали с собой капитана-украинца и главного механика-грека.

Это уже второе подобное нападение в этом районе за неделю.

В районе дельты Нигера, богатом на залежи нефти, уже несколько лет растет количество похищений, к которым прибегают как местные повстанцы, которые хотят перераспределения нефтяных поступлений, так и преступные группировки, требующие выкуп.

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На украинско-словацкой границе – большие очереди грузовиков

На украинско-словацкой границе из-за отсутствия разрешений на транзит по территории Польши возникли большие очереди грузовиков.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как говорится в сообщении, после новогодних и рождественских праздников на подъезде к украинско-словацкой границе образовались очереди из 200 грузовиков. В очередях, в основном, стоят российские перевозчики.

«Причина такого резкого наплыва грузовых транспортных средств в сторону Словакии в том, что в Ассоциации международных автомобильных перевозок временно отсутствуют разрешения на перемещение грузов из России по территории Польши. Поэтому большинство перевозчиков избрало для пересечения границы именно пункт пропуска «Ужгород - Вышне Немецке»», - уточняют в пресс-службе.

Очереди возникают в основном из-за низкой пропускной способности словацкого пункта пропуска.

В то же время, по сообщению пресс-службы таможни, вчера, 26 января, во время официальной встречи руководства Чопской и Михайловецкой таможен (Словакия) по случаю Международного дня таможенника, обе стороны заверили представителей масс-медиа, что еще на предыдущих недавних встречах достигли договоренности об увеличении количества таможенного оформления грузовиков с 100 до 200 в сутки в обоих направлениях.

По словам заместителя начальника Михаловецкой таможни Милана КАЧУРИКА, очереди возникли и на словацкой, и на украинской стороне границы. Для того, чтобы уменьшить очереди, таможенники задействовали в пункте пропуска «Вышне Немецке» дополнительную технику и персонал.

«Что касается мощностей грузового международного пункта пропуска «Ужгород», то в настоящее время его пропускная способность достигает 200-300 грузовиков. Чопские таможенники прилагают максимум усилий, чтобы способствовать быстрому оформлению всех без исключения грузовиков», - уточнили в пресс-службе Чопской таможни.

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Бизнесменам сейчас опасно помогать оппозиции - Турчинов

Бизнесменам сейчас опасно помогать оппозиционным политическим силам.

Об этом сегодня в эфире 5 канала заявил первый заместитель председателя партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ.

"Объемы финансирования не всегда пропорциональны активности политической партии. Безусловно, есть опасность для любого бизнесмена финансировать или помогать оппозиции, так как налоговые службы и силовые структуры очень жестко отслеживают и терроризируют любых предпринимателей, которые пробуют поддерживать оппозиционные силы ", - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что такая практика имеет место в любой тоталитарной или полу тоталитарной стране мира.

Вместе с тем, он подчеркнул, что отсутствие должного финансирования не мешает политическим силам проявлять активность, поскольку в противном случае оппозиция никогда бы не побеждала. "Мы уже имели такие проблемы во времена, когда президентом был Леонид КУЧМА. И, поверьте мне, тогда так же было опасно помогать оппозиции. Не имея серьезных ресурсов, мы смогли победить. Я думаю, что и сейчас не ресурсы будут определяющими ", - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также сообщил, что партия "Батьківщина" после выхода из нее значительного числа людей сейчас ищет только идейных активистов. По мнению А.ТУРЧИНОВА, о росте интереса к его партии свидетельствует большое количество людей, пришедших на митинг оппозиционных сил на Софийскую площадь в Киеве 22 января.

Кроме того, отметил политик, в партии происходит реорганизация центральных и областных структур, но это не влияет на ее работу.

УНИАН