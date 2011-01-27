Украина и Россия согласовали проект документа о согласовании передвижений ЧФ РФ

Украина и Россия согласовали проект соглашения о согласовании передвижений, связанных с деятельностью формирований Черноморского флота Российской Федерации, вне границ их дислокации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 27 января 2011 года в г. Киеве состоялось девятое заседание Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Делегации возглавили первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН.

Исходя из положений базовых соглашений, которые регулируют пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, стороны обсудили весь спектр вопросов функционирования ЧФ РФ. Отмечалось, что конструктивный подход к решению практических вопросов в атмосфере дружеского взаимопонимания дает свои результаты.

В период после восьмого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-Российской межгосударственной комиссии было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации ЧФ России на территории Украины на основе Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 1999 года и Договора об открытом небе, а также Протокола между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Российской Федерации о предоставлении информации об общей численности личного состава и основных вооружениях Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

В рамках переговорного процесса по военно-политическим вопросам согласован проект Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота России, вне границ их дислокации.

В завершающую стадию перешла подготовка Соглашения о сотрудничестве в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием подразделений Черноморского флота Российской Федерации. Обсуждается проект двустороннего Соглашения о действиях сторон в кризисных ситуациях.

По мнению сторон, успешному взаимодействию в навигационно-гидрографическом обеспечении (НГО) безопасности мореходства в Черном и Азовском морях способствовало бы заключение двустороннего Соглашения по этому вопросу, которое бы предусматривало также и вопросы сотрудничества в сфере информационного обмена.

С учетом целесообразности продолжения применения согласованного механизма поэтапного оформления результатов инвентаризации земельных участков и других объектов недвижимости, которые находятся в пользовании Черноморского флота Российской Федерации, стороны высказались за активизацию работы в этом направлении.

Стороны согласились рассмотреть возможность расширения сферы регулирования проекта документа по юридическим вопросам.

Также на заседании была отмечена положительная динамика в вопросе налаживания конструктивного взаимодействия в связи с имплементацией Соглашения об обеспечении экологической безопасности в местах дислокации подразделений Черноморского флота Российской Федерации.

Стороны сообщили о готовности к поиску путей расширения участия Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы г. Севастополя и других населенных пунктов, в которых дислоцируется Черноморский флот Российской Федерации на территории Украины.

“Заседанию подкомиссии была присуща деловая атмосфера, которая отвечала современному этапу развития двусторонних украинско-российских отношений”, - отметили в Департаменте информполитики МИД Украины.

Следующее, десятое заседание подкомиссии по согласию обеих сторон состоится в г. Москве в четвертом квартале 2011 года.