Кабмин сменил правительственных кураторов областей Украины

Кабинет министров внес изменения в распоряжение об обеспечении взаимодействия Кабмина с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в связи с изменениями в своем составе.

Соответствующее распоряжение Кабмина №31 от 19 января размещено на сайте правительства.

Документом определено, что руководитель Министерства экономического развития и торговли непосредственно отвечает за взаимодействие с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления: Автономная Республика Крым, Запорожская, Харьковская области и Севастополь; руководитель Министерства инфраструктуры – Волынская, Донецкая области и Киев; руководитель Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Луганская, Николаевская, Ривненская, Херсонская области; руководитель Министерства социальной политики – Днепропетровская, Кировоградская, Хмельницкая, Черниговская области; руководитель Минюста - Винницкая область; руководитель Министерства культуры - Ивано-Франковская область; руководитель Министерства энергетики и угольной промышленности - Черновицкая область; руководитель Министерства аграрной политики и продовольствия - Житомирская область; руководитель МЧС - Закарпатская область; руководитель МВД - Киевская область; руководитель Антимонопольного комитета - Сумская область; руководитель Министерства образования и науки, молодежи и спорта - Полтавская область; руководитель Министерства экологии и природных ресурсов - Одесская область; руководитель Минздрава - Тернопольская область; руководитель Минфина - Черкасская область.