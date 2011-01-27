Суд на два месяца арестовал экс-спикера ВР Крыма Гриценко

Бывший председатель Верховной Рады Крыма, депутат крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО, подозреваемый в незаконных махинациях с почти 5 тыс. га земли военного совхоза «Азовский», арестован на два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, такую меру пресечения сегодня избрал для него Центральный райсуд Симферополя.

Суд учел позицию прокуратуры, которая считает, что подозреваемый, находясь на свободе, может помешать следствию, а также тяжесть инкриминируемых А.ГРИЦЕНКО обвинений.

А.ГРИЦЕНКО выразил несогласие с решением суда с избранием ему меры пресечения в виде ареста. «Решение суда предвзятое, неправильное. Я ничего не нарушал», - крикнул он журналистам, садясь в спецавтомобиль милиции.

А.ГРИЦЕНКО также сообщил, что чувствует себя хорошо. Во время его допросов нарушений не было.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма 21 января возбудила против А.ГРИЦЕНКО уголовное дело по статье «Превышение власти или служебных полномочий» во время его бытности председателем Ленинской райгосадминистрации Крыма (2001-2005 гг.) по подозрению в причастности в незаконной передаче коммерческим структурам около 5 тыс. га земли военного совхоза «Азовский».

А.ГРИЦЕНКО был задержан 24 января в Симферополе.

Сегодня А.ГРИЦЕНКО стало плохо на заседании суда.