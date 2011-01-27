Главное на 27 января (вечер)

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступает с инициативой провести в Киеве в 2012 году региональный саммит Всемирного экономического форума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в выступлении во время проведения ланча от имени правительства Австрии и Организации экономического сотрудничества и развития, который состоялся в рамках мероприятий Всемирного экономического форума в Давосе.

«Мы заинтересованы в активном диалоге на всех форумах и площадках Европы и других регионов мира», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

В частности, он заявил, что украинская сторона поддерживает проведение регионального саммита Всемирного экономического форума по Европе и Центральной Азии в Вене 8-9 июня 2011 года.

«Украина также заинтересована в проведении регионального саммита Всемирного экономического форума в 2012 году в Киеве», - добавил глава государства.

По его словам, проведение такого мероприятия даст мощный импульс странам Восточной Европы для активизации и углубления сотрудничества в рамках глобальной экономики.

Кабинет министров Украины своим постановлением поручил Министерству энергетики и угольной промышленности принять меры для государственной регистрации изменений, внесенных в Устав НАК «Нафтогаз Украины» в связи с увеличением уставного капитала компании.

Соответствующее постановление Кабмина (№46 от 26 января) опубликовано на правительственном портале.

В частности, в уставе компании в разделе о размере уставного капитала необходимо заменить цифры 29 млрд. 940 млн. 905 тыс. грн. на 37 млрд. 340 млн. 905 тыс. грн.

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы на электроэнергию для потребителей энергопоставляющих компаний на февраль 2011 года на 5% по сравнению с установленными для января т.г.

Об этом УНИАН сообщили в комиссии со ссылкой на постановление регулятора №79 от 24 января т.г.

В частности, тарифы для потребителей первого класса напряжения с 1 февраля возрастут на 4,99% – до 60,34 коп. за кВт/час (без НДС), для потребителей второго класса – на 4,99%, до 75,63 коп. за кВт/ч (без НДС).

Таким образом, за два первых месяца 2011 года розничный тариф для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций вырос на 9,1% на первом классе и на 10,2% – на втором классе.

При этом уровень прогнозной оптовой цены с начала года вырос на 7,5% по сравнению с установленными для декабря 2010 года – до 540,3 грн. за МВт/ч.

Украина и Россия согласовали проект соглашения о согласовании передвижений, связанных с деятельностью формирований Черноморского флота Российской Федерации, вне границ их дислокации.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 27 января 2011 года в г. Киеве состоялось девятое заседание Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Делегации возглавили первый заместитель министра иностранных дел Украины Руслан ДЕМЧЕНКО и статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий КАРАСИН.

Исходя из положений базовых соглашений, которые регулируют пребывание Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, стороны обсудили весь спектр вопросов функционирования ЧФ РФ. Отмечалось, что конструктивный подход к решению практических вопросов в атмосфере дружеского взаимопонимания дает свои результаты.

В период после восьмого заседания Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федерации и его пребывания на территории Украины Украинско-Российской межгосударственной комиссии было подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии при проведении инспекционных мероприятий в местах дислокации ЧФ России на территории Украины на основе Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 1999 года и Договора об открытом небе, а также Протокола между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Российской Федерации о предоставлении информации об общей численности личного состава и основных вооружениях Черноморского флота Российской Федерации, которые находятся на территории Украины.

В рамках переговорного процесса по военно-политическим вопросам согласован проект Соглашения между Кабмином Украины и правительством РФ о согласовании передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований Черноморского флота России, вне границ их дислокации.

В завершающую стадию перешла подготовка Соглашения о сотрудничестве в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций с использованием подразделений Черноморского флота Российской Федерации. Обсуждается проект двустороннего Соглашения о действиях сторон в кризисных ситуациях.

По мнению сторон, успешному взаимодействию в навигационно-гидрографическом обеспечении (НГО) безопасности мореходства в Черном и Азовском морях способствовало бы заключение двустороннего Соглашения по этому вопросу, которое бы предусматривало также и вопросы сотрудничества в сфере информационного обмена.

С учетом целесообразности продолжения применения согласованного механизма поэтапного оформления результатов инвентаризации земельных участков и других объектов недвижимости, которые находятся в пользовании Черноморского флота Российской Федерации, стороны высказались за активизацию работы в этом направлении.

Стороны согласились рассмотреть возможность расширения сферы регулирования проекта документа по юридическим вопросам.

Также на заседании была отмечена положительная динамика в вопросе налаживания конструктивного взаимодействия в связи с имплементацией Соглашения об обеспечении экологической безопасности в местах дислокации подразделений Черноморского флота Российской Федерации.

Стороны сообщили о готовности к поиску путей расширения участия Российской Федерации в развитии социально-экономической сферы г. Севастополя и других населенных пунктов, в которых дислоцируется Черноморский флот Российской Федерации на территории Украины.

Украинская банковская система в 2010 году сократила убыток почти в 3 раза по сравнению с предыдущим годом – до 13,027 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с 2009 годом сократились на 4,3% и составили 136,8 млрд. грн. Расходы банков сократились на 17,4% и составили 149,9 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

По данным НБУ, доходная часть на 82,8% обеспечивается за счет процентных доходов, на 11,2% – за счет комиссионных доходов.

Крупнейшими расходными статьями банков являются процентные расходы – 41%, отчисления в резервы – 30,8%, общие административные расходы – 19,4%.

По решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионеров, инвалидов и других льготных категорий граждан.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Коммунального предприятия «Киевский метрополитен».

Как отмечается в сообщении, «согласно решению Киевского городского совета от 30.12.2010 № 573/5385 «О бюджете города Киева на 2011 год» (дополнение № 19), утратило действие решения Киевского городского совета от 30.09.2008 № 377/377 с изменениями и дополнениями, относительно бесплатного проезда пенсионеров и инвалидов г. Киева; лиц, не имеющих права на пенсию; многодетных семей, на воспитании которых три и более несовершеннолетних ребенка; неработающих лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами; малообеспеченных лиц, проживающих вместе с инвалидом I и II группы или в результате психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии медицинского заведения нуждается в постороннем уходе.

В связи с этим с 28 января 2011 года пассажиры вышеуказанных категорий платят за проезд в метрополитене согласно действующему тарифу».

Вместе с этим КП «Киевский метрополитен» информирует, «что и в дальнейшем имеют право пользоваться бесплатным проездом в метрополитене ветераны труда Украины, дети войны, инвалиды по зрению и с поражением опорно-подвижного аппарата 1, 2 групп и их сопровождающие».

(УНИАН)