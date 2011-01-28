Тимошенко пригласили сегодня принять участие в программе «Шустер Live»

Редакция «Савик Шустер Студия» пригласила лидера партии «Батькивщина» Юлию ТИМОШЕНКО принять участие в программе «Шустер Live» на Первом национальном 28 января.

Об этом сообщает “Телекритика” со ссылкой на пресс-службу компании.

Одной из тем программы будет будущее оппозиции и уголовные дела в отношении оппозиционеров. Остальные - теракт в аэропорту “Домодедово”, экстремизм и Украинская библиотека в Москве, Давосский форум.

На программу, кроме Ю.ТИМОШЕНКО, редакция приглашает лидера «Фронта Змін» Арсения ЯЦЕНЮКА, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия ГРИЦЕНКО, лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, лидера партии «За Украину!» Вячеслава КИРИЛЕНКО, а также заместителя главы Администрации Президента Анну ГЕРМАН и других гостей.