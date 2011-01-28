Анонс на 28 января

* Круглый стол на тему: "Строим европейскую Украину - готовим Киев к Евро-2012". Участники: Сергей Глущенко, зам.министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта; Тарас Крикун, начальник отдела координационной работы с УЕФА, международного сотрудничества и информационного обеспечения Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу; Игорь Жовкла, директор Департамента национальных проектов Государственного агентства Украины по управлению национальными проектами; Татьяна Тимошенко, зам.председателя правления Комитета общественного контроля "Евро-2012"; Петр Мавко, директор проекта "Строим европейскую Украину"; Игорь Когут, председатель Совета Лаборатории законодательных инициатив.

* Состоится заседание Общественной коллегии при ГНА Украины при участии председателя ГНС Украины Виталия Захарченко, и.о.первого зам.председателя ГНА Украины Сергея Лекаря, руководителей структурных подразделений ГНАУ. Речь пойдет о результатах деятельности ГНАУ в 2010 году, изменениях в антикоррупционном законодательстве и мероприятиях по противодействию коррупции в органах ГНС, также будут обсуждаться вопросы приема налоговой отчетности в электронном виде органами ГНС, регистрации налогоплательщиков и т.п.

* Состоится итоговый круглый стол Общественных слушаний «Новая пенсионная реформа: механизмы, неожиданные аспекты и последствия» по результатам профсоюзного обсуждения в 18 областях Украины. Будут обнародованы механизмы и последствия внедрения Пенсионной реформы для разных социальных групп и регионов Украины и представлены предложения от профсоюзов к Парламентским слушаниям пенсионной реформы, которые состоятся в феврале 2011 года. Участники: Мирослав Якибчук, председатель Национального форума профсоюзов Украины; Григорий Кабанченко, зам.председателя НФПУ; Валентина Семенюк-Самсоненко, председатель ОО «Женщины Украины»; Сергей Билоус, эксперт по социальной политике; Татьяна Матюх, директор Департамента пенсионного обеспечения министерства социальной политики и труда и др.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги Всемирного экономического форума в Давосе». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко и научный сотрудник Национального института стратегических исследований Галина Яворская.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Работы в зоне отчуждения под угрозой остановки. Работники, выполняющие работы по вахтенному графику, будут эвакуированы из г. Чернобыля”. Основная причина остановки работ - задолженность за энергоносители и газоснабжение, в свою очередь основная причина возникновения долгов - недофинансирование работ в зоне отчуждения по государственный программе на 4,1 млн. грн. В работе примет участие представитель профсоюза работников Атомной энергетики и промышленности Украины в Чернобыльской объединенной организации Николай Тетерин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Состоится видеомост «Киев-Донецк-Львов-Полтава-Харьков» при участии вице-премьер-министра, министра социальной политики Украины Сергея Тигипко на тему: «Пенсионная реформа».

* Пресс-конференция на тему: "Что общественность ожидает от новых правил застройки?" Участники: Егор Соболев, глава бюро журналистских расследований "Свідомо", Игорь Луценко, активист гражданской инициативы "Сохраним старый Киев", Марина Соловьева, юрист, Александр Бригинец, глава комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма; Олесь Доний, народный депутат Украины, Виктор Филлиповский, член Совета Восточноукраинского центра гражданских инициатив (Луганск); Олег Вяткин, экологическая группа «Печенеги» (Харьков), Максим Корниенко, Харьковская городская правозащитная организация "Альянс Квириты".

* Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та фондова біржа «Перспектива» - презентація спільного проекту

* Состоится открытие уникального вычислительного комплекса в Киевском Национальном университете им..Т.Шевченко.

* Пресс-конференция, посвященная подведению итогов встречи представителей российской АК «Транснефть» и корпорации «Укрмонтажспецстрой». Участники со стороны «Укрмонтажспецстроя»: Алексей Луганов, президент; Василий Кардаш, вице-президент; Василий Сусак, директор департамента энергетических проектов. Со стороны ОАО АК «Транснефть»: Андрей Горин, нач.отдела планирования ТпиР, КР, РЭН департамента производственной деятельности; Алексей Батищев, нач.отдела капитального строительства департамента строительства и инвестиционных проектов; Ирина Бондарева, вед. специалист экспертного отбора департамента организации и проведения торгов и др.

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